Ferrari prutst in Miami weer met Lewis Hamilton en Charles Leclerc: 'Dit is toch om te janken?'

Ferrari was tijdens de GP van Miami genoodzaakt teamorders uit te delen aan Charles Leclerc. De Monegask reed na de pitstops in de tweede helft van de race veel langzamer dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton en moest dat bekopen.

De strategie van Ferrari ligt wel vaker onder een vergrootglas en zal dat na de GP van Miami weer liggen. Hamilton (op mediums) en Leclerc (op harde banden) kregen na de pitstops andere strategieën, maar kwamen met elkaar in gevecht terecht. Hamilton reed op de staart van zijn ploeggenoot en vroeg meermaals over de boordradio of ze aan Leclerc wilden doorgeven dat hij aan de kant moest. Daar deed het team alleen erg lang over. "Veel te lang", volgens de Viaplay-commentatoren, die Hamilton gelijk gaven.

Teamorders Ferrari

De veertigjarige Brit, recordkampioen in de Formule 1, zeurde ronde na ronde tegen zijn engineer. Hij noemde het waardeloos teamwork en schudde verbaal zijn hoofd. "Ik ging in China ook zonder zeuren naar de kant, waarom moet het nu dan zo lang duren?", vroeg hij zich hardop en boos af. Vlak daarna kreeg Leclerc zijn teamorders en moest hij zijn positie (P7) afgeven aan Hamilton. Dat deed hij zonder morren, maar ook de Monegask dook daarna snel op de boordradio naar zijn kant van het team.

Both drivers swap positions as they’re on different tyre strategies @LewisHamilton - P7@Charles_Leclerc - P8 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 4, 2025

Klagende Leclerc

Hamilton, die zo erg dramde dat hij veel sneller was, liet na de gratis inhaalactie niet blijken dat hij zijn woorden waar kon maken. Hij moest van Leclerc op zijn beurt weer de opdracht krijgen om harder te rijden, zodat Leclerc zelf niet in de 'vuile lucht' moest blijven werken. Ook daar had hij volgens de Viaplay-commentatoren weer gelijk in, want Hamilton was ook weer niet zo snel dat hij Leclerc definitief los kon rijden. Tegen het einde moesten de plekken weer omgeruild worden, wat op hoon van de commentatoren kwam te staan.

'Dit is toch om te janken?'

"Dit is toch om te janken? Tactisch blijft Ferrari waardeloos", was de keiharde conclusie van Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg. Zij zagen dat Ferrari de kans om Kimi Antonelli van Mercedes in te halen compleet vergooide met weer een verkeerde tactiek.

'Duurt veel te lang'

Ferrari had volgens de Nederlandse commentatoren al deze problemen op kunnen lossen als ze een paar rondes eerder de beslissing hadden genomen. "Dit duurde allemaal veel te lang, twee rondes te lang", zeiden ze op Viaplay. Daarmee gaven ze Hamilton gelijk, die voor zijn positiewissel al zeurde over dat hij zijn banden aan het oproken was achter Leclerc.