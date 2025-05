McLarens drukken Max Verstappen met de neus op de feiten in Miami, Nederlander valt buiten podium

Max Verstappen is tijdens de GP van Miami op z'n plek gezet door de McLarens. De Nederlandse Formule 1-coureur mocht de race dan wel van pole position starten, zijn strijd met Oscar Piastri en Lando Norris bleek op de baan kansloos. Hij viel zelfs buiten het podium.

Verstappen moest namelijk op de finish genoegen nemen met P4 in het klassement. Ook George Russell was met zijn Mercedes sneller dan de Red Bull van de viervoudig wereldkampioen. Daarmee is Verstappen de aansluiting in de WK-stand kwijt met de dominante auto's van McLaren. Hij mag nog hopen op een P3, want een actie van Russell is nog under investigation en kan een tijdstraf opleveren. Maar dat is vooral ijdele hoop.

Strijd met Russell

De Red Bull van Verstappen toonde weer dat-ie 'tot leven' komt als de brandstof bijna op is. De Nederlander kroop naar de staart van nummer drie Russell en vocht in de slotfase van de race in Miami nog om een podiumplaats. De Brit van Mercedes verloor op zijn mediumbanden ronde na ronde tijd op Verstappen, die op de harde band reed. Maar de afstand bleek te kort om nog voor een positiewissel te zorgen.

Mislukte pitstop

Alsof de race in Amerika nog niet vervelend genoeg verliep voor de viervoudig wereldkampioen, liepen de pitstops ook in de soep voor Verstappen. Kimi Antonelli probeerde een undercut te plaatsen door als eerste naar binnen te gaan, maar zijn plannetje mislukte. Verstappen ging daarna naar binnen voor zijn pitstop, maar was pas na 2,7 seconden buiten. Tijdens een tweede virtuele safety car (VSC) vanwege het uitvallen van Haas-coureur Oliver Bearman, ging Mercedes-coureur Russell Verstappen ook nog voorbij en was het podium uit zicht.

Wegzakken

Max Verstappen raakte bij het ingaan van ronde 14 (van de 57) al zijn leidende positie kwijt in Miami. De Nederlander hield Oscar Piastri ronde na ronde achter zich in heerlijke acties. Maar de snelheid van de McLaren van de WK-leider was simpelweg te hoog, waardoor hij de Australiër moest laten gaan. Daarna moest hij meteen vechten met Lando Norris, die zich terugknokte na een mislukte start en inhaalactie op Verstappen. De Nederlander klaagde over de boordradio dat zijn remmen 'waardeloos' zijn en dat bleek, want Norris ging hem makkelijk voorbij. Vanaf P4 is de hoop van Verstappen én Red Bull Racing gericht op de weergoden.

Lando Norris afgeslagen

De eerste virtual safety car (VSC) was al snel in de baan. Jack Doohan heeft een lekke band opgelopen bij de start en was de eerste uitvaller. Ondertussen verdedigde Verstappen in de eerste bocht zijn pole position tegen een jagende Lando Norris. De McLaren-coureur werd helemaal naar buiten gedrukt door de Nederlander en verloor daardoor vier plekken. Hij klaagde over de boordradio over dat het expres was van de Nederlander. Dit keer grijpt de FIA niet in. Yuki Tsunoda kreeg halverwege de race wel een tijdstraf van 5 seconden voor te hard rijden in de pits.

Geen regen

De gehoopte en verwachte regen boven het circuit van Miami, die de race nog op z'n kop had kunnen zetten, bleef helaas voor 'regenmeester' Verstappen achterwege.

Geboorte van kind

De GP van Miami was voor de viervoudig wereldkampioen sowieso omgeven door chaos. Hij vloog pas last minute naar Amerika omdat hij en zijn vriendin Kelly Piquet een paar dagen eerder ouders waren geworden van Lily. Voor Verstappen zijn eerste kindje. Na zijn pole position verwees hij de kritiek dat hij door de geboorte 'langzamer' zou zijn geworden naar het rijk der fabelen.