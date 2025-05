Lewis Hamilton sprak met Max Verstappen over baby: 'Het is geweldig en heel speciaal'

Max Verstappen staat op het punt om voor de eerste keer vader te worden. De Formule 1-coureur reisde daardoor zelfs later dan gepland af naar Miami voor de Grand Prix van komend weekend. Lewis Hamilton feliciteert de Nederlander met het heugelijke nieuws.

Verstappen miste de mediadag omdat hij donderdag langer bij zijn vriendin Kelly Piquet in Monaco bleef. Inmiddels is hij wel gearriveerd in Miami. Rond 2.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) kwam hij aan met het vliegtuig. De Red Bull-coureur heeft zijn gezicht nog niet laten zien op het circuit.

Toch ging het donderdag tijdens het persmoment veel over de afwezigheid van de viervoudig wereldkampioen. Red Bull kwam met een statement: "Max is niet aanwezig op de mediadag omdat hij een baby verwacht. Alles gaat goed en hij zal er vrijdag zijn voor de start van het raceweekend. We respecteren de privacy van zijn familie en doen daar verder geen uitspraken over."

Gesprek met Lewis Hamilton

Ferrari-coureur Hamilton liet nog wel wat meer los over de situatie van Verstappen. Hij sprak met hem over het aanstaande vaderschap. "We hebben het er kort over gehad in Saoedi-Arabië en zag hoe enthousiast hij was. Ontzettend gefeliciteerd voor hem. Ik wens hem het allerbeste. Het is geweldig, heel speciaal."

De 40-jarige Brit heeft zelf geen kinderen. De enige vader in de F1 is Nico Hülkenberg. De 37-jarige Duitser heeft al ruim tien jaar een relatie met de Litouwse Egle Ruskyte. Samen kregen zij in 2021 een dochtertje Noemi Skye.

Langzamer?

Er wordt wel eens gezegd dat coureurs langzamer zijn als ze kinderen hebben. George Russell ging op die bewering in. Volgens de Mercedes-coureur is er niets van waar. "We zijn allemaal professionals dus dat zal niet veranderen", zei hij.

Maar in het persoonlijke leven van Verstappen is er wel degelijk sprake van een grote verandering. "Het is een heel speciaal moment. Het voegt echt iets toe. Dat heb ik ook met mijn neefjes en nichtjes. Hoewel ze niet mijn kinderen zijn wordt ik zo blij als ik ze zie."