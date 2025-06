Ferrari-teambaas reageert op 'ramp' van Lewis Hamilton: 'Als jullie paniek willen zaaien...'

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur nam het op voor topcoureur Lewis Hamilton na de Grand Prix van Spanje, die de zevenvoudig wereldkampioen zelf omschreef als een 'ramp'.

De Brit had voor de race hoge verwachtingen en mikte op een podiumplaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Uiteindelijk finishte hij teleurstellend als zevende, nadat hij in de voorlaatste ronde werd ingehaald door Nico Hülkenberg in zijn Sauber. Na een tijdstraf voor de als vijfde geëindigde Max Verstappen schoof Hamilton alsnog op naar de zesde plek.

'Als jullie paniek willen zaaien...'

"Jullie zijn ervaren genoeg om niet meteen conclusies te trekken op basis van één woord van een coureur", zei Vasseur tegen de media. "Als jullie paniek willen zaaien, kunnen jullie dat doen, maar dat is hier niet aan de orde."

Vergelijking met George Russell

De Fransman, die onder vuur ligt bij Ferrari, vervolgt: "Hamilton reed 70 procent van de race vóór George Russell. Ik denk niet dat hij zijn race een totale ramp vond. We hadden een probleem met de auto in de laatste stint voor de safety car en het resultaat is niet goed. Maar hij reed wel 45 ronden voor Russell", aldus Vasseur.

'Gedoe' met Max Verstappen

Ferrari had in Barcelona ook 'gedoe' met Max Verstappen. De Nederlander van Red Bull Racing was de pylon in de pitstraat helemaal zat. Ferrari zette het oranje ding steeds breder uit, waardoor de toerit voor Verstappen richting zijn plek steeds moeilijker werd. Hij reageerde gevat door tijdens de vrije trainingen de pylon aan gort te rijden, zoals hij dat al had aangekondigd.

Weekje rust

De Formule 1-coureurs zoals Hamilton en Verstappen hebben nu weer een weekje vrij om bij te komen van de triple header in Europa. Na de races in Emilia-Romagna, Monaco en Spanje trekt het circus richting Canada voor de GP in Montreál. Op 15 juni is daar de race, waarna er weer een weekje vrij is voordat de laatste drie races voor de zomerstop zijn in Oostenrijk, Groot-Brittannië en België.