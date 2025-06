Lewis Hamilton veegt tranen weg na nieuw drama met Ferrari: 'Het heeft geen zin'

Lewis Hamilton had zich zijn raceweekend in Barcelona heel anders voorgesteld. De zevenvoudig wereldkampioen, sinds dit jaar in dienst bij Ferrari, kwam niet verder dan een teleurstellende zevende plaats. Daarmee past de race in het rijtje van een tot nu toe teleurstellend seizoen voor de Brit, die nog altijd vergeefs op zoek is naar succes bij zijn nieuwe team. Na afloop kon Hamilton zijn emoties nauwelijks verbergen.

Onder zijn helm veegde hij de tranen weg, zichtbaar aangeslagen na de Grand Prix van Spanje. Terwijl teamgenoot Charles Leclerc het podium haalde en met champagne stond te spuiten, stapte Hamilton stilletjes uit zijn Ferrari. De droom om zijn achtste wereldtitel bij Ferrari te pakken lijkt met de week verder uit zicht te raken.

"Ik weet het niet zeker, eigenlijk niet. Het was gewoon geen goede dag", zei Hamilton na afloop. "Onze strategie was goed, het team heeft fantastisch werk geleverd. Dat was het", klonk de Brit verslagen. Op vragen over mogelijke problemen met de auto wilde hij niet ingaan.

'Ik weet niet wat ik moet zeggen'

Hamilton had voor de race nog gehoopt mee te kunnen doen om de podiumplaatsen, maar werd in de slotfase zelfs ingehaald door Nico Hülkenberg in een mindere Sauber. Een pijnlijk moment voor de man die ooit jarenlang het veld domineerde.

"Ik had echt een slechte dag en heb er weinig over te zeggen", verklaarde hij betreurd. "Het was vreselijk, maar het heeft geen zin om uitleg te geven. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. En ik weet zeker dat het team ook geen antwoorden op deze problemen zal vinden."

De achtste wereldtitel lijkt verder weg dan ooit

Hamilton stapte dit seizoen vol ambitie over van Mercedes, waar hij zes van zijn zeven wereldtitels behaalde. Na drie moeizame jaren hoopte hij bij Ferrari eindelijk weer mee te doen om de prijzen en de jacht op zijn achtste wereldtitel voort te zetten. Maar na negen races is de realiteit hard: hij staat slechts zesde in het kampioenschap, met 115 punten achterstand op leider Oscar Piastri. Tot nu toe moet hij het doen met alleen een magere sprintzege in China.

De frustratie lijkt zich op te stapelen. Niet alleen binnen het team, maar ook bij Hamilton zelf. Tijdens de race in Barcelona verliep de communicatie met zijn engineer stroef, iets wat dit seizoen al vaker is opgevallen. De Brit klinkt regelmatig kortaf of gefrustreerd over de boordradio. De scherpe randjes zijn nog niet verdwenen, maar de resultaten blijven uit. De vraag is: hoe lang houdt hij dit vol?