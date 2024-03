FIA-baas Mohammed Ben Sulayem vrijgesproken na onderzoek naar beschuldigingen klokkenluider

FIA-baas Mohammed Ben Sulayem is vrijgesproken van mogelijk machtsmisbruik. Een klokkenluider stelde dat hij invloed had op de uitslag bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië vorig jaar en dat hij de race in Las Vegas wilde saboteren. De FIA begon een onderzoek en heeft Ben Sulayem vrijgesproken.

Fernando Alonso raakte vorig jaar zijn derde plek in Jeddah kwijt, vanwege een tijdstraf van tien seconden. Even daarvoor stond de Spanjaard al met de bokaal op het podium. Nadat Alonso de penalty kreeg, belde Ben Sulayem met sjeik Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa, de FIA-vicepresident voor sport in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De sjeik kreeg van Ben Sulayem te horen dat hij 'verwacht' dat de tijdstraf 'ongedaan wordt gemaakt'.

Dat gebeurde dan ook, alleen mag Ben Sulayem dat helemaal niet beslissen. Een klokkenluider beschuldigde hem er vervolgens van dat hij zijn positie zou hebben misbruikt. Daar kwam naast de straf van Alonso nog een tweede aanklacht over de Grand Prix van Las Vegas bij. De FIA droeg de zaak over aan de ethische commissie. Zij kwamen tot een uitkomst na een onderzoek van dertig dagen waarin elf getuigen werden ondervraagd.

Ben Sulayem heeft zich volgens de commissie zich niet bemoeid met de uitslag van de race: "De ethische commissie heeft unaniem besloten dat er geen bewijs is om de beschuldiging te onderbouwen. Ben Sulayem heeft volledig meegewerkt aan het onderzoek en is transparant geweest."

BBC meldde eerder na melding klokkenluider dat hij wilde dat straf Alonso zou worden teruggedraaid en dat GP Las Vegas zou worden geannuleerd. #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) March 20, 2024

Tijdstraf Alonso

Alonso stond bij het begin van de GP van Saudi-Arabië buiten zijn startvak, dus kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden. Die werd ingelost tijdens een pitstop, alleen daarbij werd de auto van Alonso aangeraakt. En dat mocht niet. Dat leverde hem een nieuwe tijdstraf van tien seconden op, die hij na de race kreeg.

Gedoe in Las Vegas

Dezelfde klokkenluider had nog een tweede beschuldiging in huis: Ben Sulayem wilde volgens hem geen race in Las Vegas. De grote baas van de FIA zou ambtenaren opdracht hebben gegeven om te zoeken naar problemen, zodat de locatie onveilig kon worden verklaard. Dat gebeurde uiteindelijk niet en dus keerde Las Vegas terug op de kalender, met Verstappen als winnaar. Ook van deze aanklacht is de baas vrijgesproken.