'Max Verstappen weigert verzoek van FIA-baas en is klaar met poppenkast'

Max Verstappen kreeg tijdens het eerste Formule 1-weekend van 2024 een bijzonder verzoek van de FIA-baas. Mohammed Ben Sulayem wilde na de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein op vrijdag met Verstappen praten over de situatie rondom Christian Horner.

Verstappen had zijn Red Bull net naar pole position gereden. Ben Sulayem vond dat een mooi moment om de Nederlander eens te vragen naar Horner, zijn teambaas bij Red Bull. De FIA-baas vroeg aan Verstappen of hij openlijk zijn steun kon uitspreken naar zijn teambaas.

Daar wilde Verstappen niks van weten. Hij weigerde het verzoek dan ook. Verstappen en Ben Sulayem praatten in de F1-paddock met de hand voor de mond, maar de fotografen konden alsnog alles horen. Dat schreef Erik van Haren van De Telegraaf.

Max Verstappen had het druk genoeg

Verstappen was sowieso het halve weekend bezig met het ontwijken van vragen over de steun aan zijn teambaas, ook op de persconferenties. De andere helft van het weekend gebruikte hij om de kwalificatie en vervolgens de race met speels gemak te winnen. Ook pakte hij nog even de snelste raceronde mee. De drievoudig wereldkampioen begon op die manier foutloos aan het nieuwe Formule 1-seizoen.

Komende zaterdag wacht de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Het geneuzel over Horner, die is vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, zal daar ongetwijfeld doorgaan. Zo lekten de berichten van Horner naar de vrouwelijke Red Bull-medewerker uit én ging zelfs het gerucht dat Jos Verstappen de anonieme lekker zou zijn geweest. Ondertussen lieten Horner en zijn vrouw Geri Horner blijken dat het weer koek en ei was, door hand in hand door de paddock te lopen.