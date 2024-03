FIA wil 'niet te hard van stapel lopen' met Horner-onderzoek: 'We moeten gewoon van het seizoen genieten'

FIA-baas Mohammed Ben Sulayem wil alle rust bewaren als het op het onderzoek rondom Christian Horner aankomt. Vrijdag gingen de twee in gesprek over de uitgelekte Whatsapp-gesprekken tussen Horner en de Red Bull-medewerker die haar teambaas heeft beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. "Laten we niet te hard van stapel lopen", adviseert Sulayem.

Nadat de gesprekken door een anonieme bron gedeeld werden met een groot aantal mensen binnen de paddock, barstte de bom in Bahrein. Horner was net vrijgesproken van de aantijgingen door een onafhankelijke advocaat, toen zijn Whatsapp-verkeer op straat kwam te liggen. Weer werd de houdbaarheid van zijn positie in twijfel getrokken, helemaal toen hij bij Sulayem op gesprek moest komen. Laatstgenoemde probeert nu de rust te bewaren en de aandacht te verschuiven naar de sport.

De Arabische voorzitter van de FIA (de organisatie die wereldwijd de regelgeving van de autosport organiseert) reageerde op Horner-gate in een gesprek met de Financial Times. "We moeten de sport beschermen van dit soort dingen", zei hij. "We zijn net begonnen met het seizoen. Waarom moet dat overschaduwd worden met negativiteit?"

Verder onderzoek

Het is belangrijk te weten dat Sulayem, die in 2021 werd aangesteld als FIA-baas, de macht heeft om Formule 1-personeel uit de paddock te verwijderen. Voorlopig is hij daar dus nog niet mee bezig. Hij benadrukt de ernst van de situatie, maar of hij de zaak verder gaat onderzoeken is nog niet duidelijk. "We nemen elke aanklacht serieus, maar we willen niet te hard van stapel lopen", luidde zijn conclusie.