Max Verstappen had tijdens de GP van Mexico nog één kans verwacht om Charles Leclerc in te kunnen halen en P2 te kunnen pakken. Maar het mocht niet zo zijn. Een Virtual Safety Car (VSC) in de laatste ronden gooide roet in het eten van de Nederlander. Een potentiële kampioensbeslissing van de FIA, want het kan zomaar een rol hebben in de strijd om de WK-titel. De autosportfederatie voelt zich dan ook gedwongen tot een uitleg van het incident.

De Internationale Automobielfederatie (FIA) heeft uitleg gegeven over de late virtual safety car (VSC) tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad. Dit gebeurde vlak voor het einde van de race. De VSC werd ingezet nadat Carlos Sainz, de winnaar van vorig jaar, spinde in de laatste sector van het Autódromo Hermanos Rodríguez. Zijn Williams-bolide raakte de vangrail en Sainz moest de race staken. Hij probeerde zijn auto nog achter de vangrail te krijgen, wat bijna lukte. Hierdoor leek een neutralisatie helemaal niet nodig.

Neutralisatie

Halverwege de voorlaatste ronde kwam er echter toch een neutralisatie. De race werd ongeveer een ronde later hervat, hoewel de auto van Sainz nog niet was verplaatst. Dit leidde tot complottheorieën. Men dacht dat de neutralisatie was ingevoerd om Max Verstappen en Oscar Piastri te beletten Charles Leclerc en Oliver Bearman aan te vallen in de laatste ronde. Volgens fans waren dubbele gele vlaggen in dat gedeelte van de baan genoeg geweest en hadden de coureurs dus op de rest kunnen vechten om een betere positie.

'Melding van brand'

De FIA heeft nu echter verklaard dat de virtual safety car werd afgekondigd vanwege de rook die uit de bolide van Sainz kwam. Dit maakte ingrijpen van de marshals noodzakelijk. En dat leidt automatisch tot een verplichte neutralisatie van de race. “Sainz spinde en kwam tot stilstand in de veiligheidszone aan de buitenkant van bocht 14. Zijn auto stond op een open positie. Vervolgens begon de auto te roken en ontving de raceleiding een melding van brand."

'Duidelijk signaal'

"Dit was een duidelijk signaal dat ingrijpen van de marshals noodzakelijk was", vervolgt de FIA. "Het is een standaardprocedure om de race te neutraliseren, in dit geval met een virtual safety car, wanneer marshals op de baan zijn om een bolide te verwijderen. De virtual safety car bleef actief totdat de auto in een veilige positie was gebracht. Deze werd bij de eerste gelegenheid ingetrokken en de race eindigde onder groene vlag." Het mocht niet meer baten, want Verstappen en Piastri kwamen niet meer aan inhalen toe.