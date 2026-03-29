De harde crash van Oliver Bearman tijdens de GP van Japan maakte de nodige tongen los. Zo trok Carlos Sainz namens meerdere coureurs aan de bel en riep de FIA op om in te grijpen. Inmiddels heeft de bond daar een soort van gehoor aan gegeven.

Op zondag ging het flink mis op het welbekende Suzuka Circuit. In de beruchte Spoon-bocht moest de Bearman uitwijken voor Franco Colapinto in zijn Alpine, die een stuk langzamer reed. Daardoor kwam Bearman op het gras terecht, verloor hij de controle over zijn auto en crashte hij hard in de bandenstapel.

De impact was enorm: de klap was ongeveer 50G, vergelijkbaar met de zware crash van Max Verstappen op Silverstone in 2021. Na het ongeluk werd de Brit meteen onderzocht in het medisch centrum. Daar bleek dat hij niets had gebroken, maar wel een gekneusde knie had. Niet veel later was hij alweer terug in de pitbox van zijn team.

Golf van kritiek

Deze keiharde crash heeft een nieuwe golf van kritiek ontketend op de nieuwe technische regels in de Formule 1. Deze regels hebben de races en de prestaties van de teams op het circuit volledig veranderd. Coureurs zijn nu te traag in bochten, sparen energie om snel te zijn op rechte stukken. Dat leidt tot grote snelheidsverschillen op de baan, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan zoals bij de crash van Bearman.

Sainz liet namens meerdere coureurs duidelijk blijken er grote onvrede heerst over deze nieuwe regels en riep de FIA op om in te grijpen. "We hebben de FIA hiervoor gewaarschuwd. Het wordt tijd dat er actie wordt ondernomen om dit veiliger te maken", stelde hij na de race.

Verklaring

De FIA reageerde snel op de kritiek en publiceerde enkele uren na de Grand Prix van Japan een verklaring over de aanstaande herziening van de nieuwe technische regels.

De federatie zei dat ze eerst informatie moesten verzamelen om te kunnen beoordelen wat het effect van de nieuwe regels is. Ook lieten ze weten dat zo’n aanpassing in april zou kunnen plaatsvinden.

Specifiek over het energiemanagement legde de FIA uit dat het herzien van deze regels een 'zorgvuldige simulatie en gedetailleerde analyse' vereist. Ook stelde de FIA dat ze zal blijven samenwerken met de teams, de Formule 1 en alle belanghebbenden om 'de best mogelijke uitkomst voor de sport te vinden', en dat 'veiligheid altijd een kernelement zal zijn in de missie van de FIA'.

De federatie benadrukte dat 'alle speculaties over mogelijke regelwijzigingen op dit moment voorbarig zijn' en beloofde snel met nieuwe informatie te komen.

Kritiek van Max Verstappen

Ook Max Verstappen liet eerder al merken dat hij weinig op heeft met de nieuwe regels. De viervoudig wereldkampioen werd in Japan achtste en beleefde een frustrerende race. Op een gegeven moment zwaaide hij zelfs cynisch naar Pierre Gasly toen die hem voorbijging. Daarmee maakte hij nog eens duidelijk hoe groot de snelheidsverschillen zijn en hoe lastig inhalen nu is.

Na afloop klonk die frustratie opnieuw door bij Verstappen, die er maar het beste van probeerde te maken. "Ik was de rondjes aan het aftellen", gaf hij eerlijk toe. "Ik begin er maar om te lachen, maar dit is allemaal echt niet goed." Daarmee sluit hij zich aan bij de groeiende groep coureurs die vindt dat de huidige situatie in de Formule 1 dringend om verandering vraagt.