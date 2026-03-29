Max Verstappen haalde er tijdens de GP van Japan weer totaal geen plezier uit om in de Formule 1 te rijden. De Nederlandse topcoureur, viervoudig wereldkampioen, kreeg door zijn achtste plek een schamele vier puntjes bijgeschreven en gaat nu een welkome maand vakantie in waarin er veel moet gebeuren en veranderen bij Red Bull Racing. Na afloop van de race besloot Verstappen om er maar vooral om te lachen.

Cynisch zwaaide hij naar Pierre Gasly in de laatste ronden van de GP van Japan. De Nederlander reed zich op van P11 naar P8 en zat daar vervolgens meer dan de helft van de race klem achter de Fransman van Alpine. Een keer kwam Verstappen tot een inhaalactie, maar wist hij door de regels en de auto ook dat Gasly hem weer zou gaan passeren. Daar haalde hij dan nog een pleziertje uit. "Ik was de rondjes aan het aftellen", gaf hij eerlijk toe bij Viaplay.

'Het is voorbij'

"Nog vijf te gaan, kom op!", zei hij tegen zichzelf. "Het is voorbij", constateerde hij cynisch tevreden na weer een frustrerende race met vier puntjes op de WK-stand erbij. "Ik was er blij mee dat het klaar was. In China zat ik ook al achter Alpine, maar je weet dat je niet fatsoenlijk kan inhalen dit seizoen. Ofja, inhalen lukt wel maar dan ben je al je vermogen kwijt op het volgende rechte stuk. Ik begin er maar mee te lachen, want de hele tijd gefrustreerd doen schiet ook niet op. Maar dit is allemaal echt niet goed."

'We hebben heel veel problemen'

Ook de maand vakantie waar de coureurs nu ingaan door het schrappen van de GP's van Bahrein en Saoedi-Arabië gaat volgens Verstappen niet veel opleveren. "Voor dit seizoen gaat het niet veel uitmaken. Hopelijk kunnen wij veel oplossen, want we hebben ook heel veel problemen. De auto is onbestuurbaar. Ik racete me nog een beetje naar voren toe, maar dat was het dan ook."

Toekomst in de Formule 1

Dat Verstappen kijkt naar een toekomst buiten de Formule 1, maakt hij dit seizoen al meermaals duidelijk. Zaterdag na de historisch slechte kwalificatie wederom en na de race gaf hij meer tekst en uitleg. "Wat ik precies wil voor de toekomst in de Formule 1", gaf hij antwoord op de vraag hoe de woorden van hem geïnterpreteerd moesten worden. "Dat is wat ik uit moet zoeken de komende weken en maanden. Het leven gaat door, ook zonder Formule 1. Het moet ook leuk blijven."

Viaplay-analist en voormalig F1-coureur Christijan Aalbers schrok niet van de woorden van Verstappen, maar gaf wel een duidelijk signaal aan de FIA. "Ik begrijp wel dat hij de druk probeert op te voeren. Er moeten dingen aangepast worden, want Verstappen is nog steeds het hoogtepunt van de hele sport", zei hij.

WK-stand

Gasly eindigde voor Verstappen op P7 en liep in de WK-stand dus weer wat uit op de Nederlander. "Ik werd flink onder druk gezet door Max en na de safety car wist ik dat het een hele andere race zou worden. Ik mocht geen enkele fout maken in het verdedigen, want hij zat de hele tijd bovenop me."