Flinke beschuldigingen aan adres Red Bull: 'Dit gaat veel commotie veroorzaken'

Sergio Pérez is inmiddels al een tijdje weg als tweede coureur achter Max Verstappen. Toch is vader Antonio er nog altijd druk mee. In een podcast sprak hij zich uit over de auto's die Red Bull vorig jaar leverde aan zijn rijders.

"Wat ik nu ga zeggen zal veel commotie veroorzaken, maar de auto met nummer 1 (van Verstappen, red.) was niet dezelfde als met nummer 11 (van Pérez, red.)", zo openbaart hij in de podcast Formula de 2. Volgens Pérez senior zou Verstappen het ook niet hebben gered in de auto van zijn zoon. "Dan komt hij in de kwalificatie ook niet door Q1 en gaat hij ook niet voorbij aan de auto met nummer 1. Als je de coureur van auto 1 in auto 11 zet, dan doet hij het niet beter", denkt Antonio.

Volgens de Mexicaan lagen de verschillen wel aan de auto. "Die waren niet hetzelfde", verzekert hij. Pérez senior hoopt dat Yuki Tsunoda, de nieuwe teamgenoot van Verstappen, niet voor hetzelfde probleem staat als zijn zoon. "Ze kunnen de Japanse fans niet teleurstellen, ze moeten Yuki de beste middelen geven om te vechten."

Lovende woorden voor eigen zoon

Verstappen reed van 2021 tot en met 2024 met Pérez als teamgenoot. Ieder jaar werd hij wereldkampioen. Volgens Pérez senior had zijn zoon een enorm aandeel in de eerste wereldtitel van de Nederlander. "Je moet niet vergeten dat Max toen nog nooit een Formule 1-kampioenschap had gewonnen. Dat deed hij dankzij Checo en dat zal de geschiedenis ingaan. Ik hoop dat Red Bull nog veel meer kampioenschappen zal winnen. We gaan nu het grote verschil zien tussen met Checo en zonder Checo", waarschuwt hij Red Bull.

Grand Prix van Japan

Verstappen begon het seizoen met Liam Lawson als teamgenoot. De Nieuw-Zeelander volgde Pérez op bij Red Bull, maar moest zelf na twee races in 2025 al plaatsmaken voor Tsunoda. Die debuteert aankomend weekeinde bij de Grand Prix van Japan, in zijn thuisland. Lawson rijdt dan voor de Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull.