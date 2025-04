Max Verstappen verbreekt stilte over keihard besluit van Red Bull: 'Dat weten ze'

Max Verstappen hoopt komend zondag voor de vierde keer op rij de GP van Japan te gaan winnen, maar dat zal niet makkelijk worden na een hectische paar weken bij zijn team. Red Bull besloot namelijk om al na twee races Liam Lawson aan de kant te schuiven. Yuki Tsunoda is dit weekend de teamgenoot van Verstappen en de Nederlander heeft daar een duidelijke mening over.

Red Bull-adviseur Helmut Marko liet kort na het besluit over Lawson doorschemeren dat Verstappen het daar niet mee eens was. Zelf houdt de viervoudig wereldkampioen zich tegenover Viaplay op de vlakte, maar bij de mensen binnen het team is wel duidelijk wat hij ervan vindt: "Ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen bij het team. Ze weten hoe ik erover denk en ik denk dat dat het belangrijkste is."

Voor de Nederlander speelt het inmidels geen rol meer: "Daarna focus ik mij weer op mezelf, dat is wat ik moet doen." Hij heeft er dan ook geen trek in om publiekelijk te vertellen wat hij van de rijderswissel vindt. "Het heeft geen zin om dat in de media te zeggen, dat mag je zelf invullen", vertelt hij tegen de verslaggever van de streamingsdienst.

Is er geluisterd naar Verstappen?

Ook als Verstappen vervolgens gevraagd wordt hij het idee heeft dat er naar hem geluisterd wordt, laat hij zich niet uit de tent lokken: "Uiteindelijk doen ze wat ze willen en daar heb ik geen invloed op." Verstappen heeft na de beslissing van Red Bull nog gesproken met voormalig teamgenoot Lawson, maar wil ook over de inhoud van dat gesprek niets zeggen: "Dat vind ik wel netjes."

Lawson geschokt

Lawson liet zelf weten 'geschokt' te zijn door de beslissing van Red Bull om hem al zo snel aan de kant te schuiven. De Nieuw-Zeelander pakte geen enkel punt in de eerste twee raceweekenden, maar had het idee dat hij in Japan beter voor de dag zou gaan komen doordat hij vaker op het circuit van Suzuka heeft gereden.

Unieke prestatie

Verstappen kan met Tsunoda als nieuwe teamgenoot gelijk F1-geschiedenis schrijven. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen was in 2022, 2023 en 2024 de beste bij de GP van Japan en kan de eerste coureur ooit worden die de race vier keer op rij wint.