Carlos Sainz heeft zich kritisch geuit op de regie van de Formule 1. De Spanjaard is van mening dat beroemdheden en vriendinnen van de coureurs te veel in beeld worden gebracht.

Sainz doet die uitspraken in het programma El Partidazo. Bij de Grand Prix van Singapore zorgde de Williams-rijder voor sensatie met vijf inhaalacties, maar géén van die vijf manoeuvres werd uitgezonden op de televisie. Het valt de ervaren coureur (31) op dat de regie wel veel vriendinnen en beroemdheden in beeld brengt.

"Het wordt een beetje een trend, die gewerkt moet hebben in een tijd dat mensen het interessant vonden om de reacties van onze vriendinnen en bekende mensen op televisie te zien", legt Sainz uit. De voormalig piloot van onder andere Ferrari en Racing Bulls (destijds Toro Rosso) benadrukt wel dat hij het begrijpt dat zij sóms in beeld worden gebracht.

'Doe het alleen dán'

"Maar doe het alleen als de competitie gerespecteerd wordt en je altijd de belangrijkste momenten van de race laat zien." Daar ontbrak het Sainz aan in Singapore. Fernando Alonso was bijvoorbeeld vol aan het jagen op Lewis Hamilton, die kampte met een remprobleem. "Afgelopen weekend lieten ze geen van mijn vijf inhaalacties in de slotfase zien, ook Fernando's jacht op Lewis lieten ze niet zien. Ze hebben veel dingen gemist."

"De reacties laten zien is prima, zolang je de hoofdzaak niet uit het oog verliest. In mijn ogen gaan ze iets te ver met het in beeld brengen van de reacties van beroemdheden en vriendinnen."

Sneer van Fernando Alonso

Overigens was landgenoot Alonso het met Sainz eens. De tweevoudig wereldkampioen reageerde op een post van F1 op X met een knipoog: "Nu jullie dit privé radiobericht publiek hebben gemaakt, is het tijd om de live-actie tijdens een race nog beter in beeld te brengen!"