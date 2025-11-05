De Grand Prix van Brazilië is het decor van de vijfde sprintrace dit Formule 1-seizoen. Iets waar Williams-coureur Carlos Sainz, in het huidige concept, geen fan van is. Daarom pleit hij voorafgaand aan het weekend voor veranderingen. "Het geeft te veel prijs."

De sprintraces zijn sinds 2021 onderdeel van de Formule 1-kalender. Sinds de invoering is de organisatie van de koningsklasse van de autosport het sprintformat al aan het uitbreiden en veranderen. Zo willen ze in de nabije toekomst tien sprintweekenden houden in plaats van zes.

' Ik zou graag andere ideeën zien'

Een ontwikkeling waar Sainz niet om staat te springen. De oud-coureur van onder meer Renault, McLaren en Ferrari pleit namelijk voor veranderingen aan het format. De reden hiervan is dat de sprintrace volgens Sainz te veel lijkt op de race van zondag. " Het is namelijk een voorbode van hoe het eerste deel van de Grand Prix eruit zal zien'', vertelt hij tegen de media voorafgaand aan de GP van Brazilië.

Volgens Sainz lijkt de kwalificatie voor de sprintrace veels te veel op die van de hoofdrace. " Die is hetzelfde, maar dan iets korter. Ik zou graag andere ideeën voor de sprint zien, zodat deze niet zoveel van de race prijsgeeft."

' Ik weet niet waar Pirelli ze daarna opslaat'

Een ander voorstel van de huidige nummer 11 van de WK-stand is dat de sprintrace voortaan op louter zachte banden wordt gereden. Volgens Sainz worden deze banden anders te weinig gebruikt.

" Normaal kiezen we de zachte band alleen op een paar circuits voor het eerste deel van de race. Dat zou een eenvoudige en praktische oplossing zijn, ook omdat we anders vijf sets banden zouden weggooien. Vaak rijden we in de kwalificatie maar één ronde op zachte banden en brengen we ze daarna terug. Ik weet niet waar Pirelli ze daarna opslaat, maar voor ons zijn het banden voor één ronde", aldus de 31-jarige Spanjaard.

' Dan moet je niet bang zijn om dat toe te geven'