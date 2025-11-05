Formule 1-coureur Yuki Tsunoda, de teamgenoot van Max Verstappen, is bij aankomst in São Paulo in veiligheid gebracht door zijn bewakers. Hij raakte verdwaald in aanloop naar de Grand Prix in Brazilië.

Red Bull-coureur Yuki Tsunoda beleefde een hele vreemde start van zijn raceweekend in Brazilië. Bij aankomst op het vliegveld in São Paulo raakte hij verdwaald. Niemand van zijn team was aanwezig om Tsunoda op te halen.

Uiteindelijk kon Tsunoda door te wachten met zijn bewakers, toch worden opgehaald en veilig begeleid worden naar zijn hotel.

São Paulo staat bekend als de Formule 1-stad met het grootste risico op overvallen en aanvallen. Teams en coureurs nemen hier dan ook altijd extra maatregelen als het aankomt op veiligheid.

Titelkansen Max Verstappen

Voor het raceweekend verklaarde Tsunoda al dat hij niet alleen zelf veel punten wilde scoren in São Paulo maar dat hij ook zijn Red Bull-teamgenoot Verstappen wil helpen waar dat kan.

Voor Verstappen is de GP ook erg belangrijk om meerdere redenen. Allereerst zal Verstappen, wil hij nog kans maken op de titel, boven Lando Norris moeten eindigen. Na Mexico staat de viervoudig wereldkampioen 36 punten achter op de nieuwe leider Norris en 35 punten achter op de andere McLaren-coureur Oscar Piastri, die tot de start in Mexico-Stad aan kop ging. Ook is de race belangrijk omdat zijn vriendin Kelly Piquet uit Brazilië komt en haar familie daar zelfs nog woont.

São Paulo, herhaling van vorig jaar?

Ook heeft Max goede herinneringen overhouden aan Brazilië omdat hij vorig jaar een sensationele race reed in enorm barre omstandigheden met veel regen. In de GP van Brazilië van 2024 deed Verstappen erg goede zaken door vanaf zijn beginplek 17 uiteindelijk de race te winnen. Dit was voor Verstappen een emotioneel moment en ook een cruciale overwinning voor het kampioenschap van vorig jaar.

Het lijkt dit weekend weer te gaan regenen tijdens de Grand prix. Volgens de eerste voorspellingen wordt het drie dagen lang nat en wisselvallig op het circuit van Interlagos, waar het weer berucht snel kan omslaan. Het regenachtige weer wat wel vaker voorkomt op dit circuit is Verstappen gunstig gezind. Als Max hier goede zaken doet kan hij de titelstrijd weer openbreken.