Isack Hadjar zorgde zondag tijdens de GP van Nederland voor een enorme verrassing door de derde plek te pakken. De rookie van Racing Bulls won zijn eerste podiumplek in de Formule 1 en was dolgelukkig. In de feestvreugde sloopte hij alleen wel zijn felbegeerde beker.

Hadjar maakte op circuit Zandvoort slechts één fout: hij liet zijn handgemaakte trofee voor de derde plaats in de Grand Prix van Nederland vallen. Voor de 20-jarige Hadjar was dit zijn allereerste podiumplaats in zijn Formule 1-carrière, waarmee hij de jongste Franse coureur ooit is die de top 3 in een wereldkampioenschapsrace bereikt. Het opmerkelijke incident gebeurde tijdens de teamfoto's met Racing Bulls. Hoewel Isack de bokaal voorzichtig op de grond zette, brak de trofee alsnog in twee stukken.

Reserve-exemplaar

De exacte waarde van de keramische trofeeën, die werden uitgereikt aan de top drie coureurs en de winnende constructeur, is nog niet bekendgemaakt. Wat we wel weten, is dat ze met de hand zijn gemaakt en beschilderd door de meesters van Royal Delft. Voor de prijsuitreiking waren vier bekers gemaakt, plus een reserve-exemplaar. Deze reservetrofee is echter nog niet beschilderd. De kans is groot dat Hadjar deze als vervanging zal ontvangen.

'We zullen lijm voor je kopen'

Oscar Piastri van McLaren won de race op circuit Zandvoort, voor Max Verstappen. De Nederlander maakte dankbaar gebruik van een late uitvalbeurt van Lando Norris. Hadjar schoof door het incident van de andere McLaren ook een plekje op en pakte zodoende de beker. Toen het voetje brak, schrok hij zelf ook. Maar gezien de sociale media van hem en van zijn team, malen ze er niet zo om. Racing Bulls schreef al: "We zullen lijm voor je kopen om de beker te maken."

Reactie Max Verstappen

Verstappen was op de persconferentie na afloop nog lovend over de prestaties van Hadjar, die als rookie dit seizoen al veel indruk maakt. Maar toen de Nederlander de vraag kreeg of ze goede teamgenoten zouden kunnen zijn bij Red Bull, kreeg hij de lachers op zijn hand door te grappen dat hij Hadjar helemaal niet mag. De Fransman, die rijdt voor het zusterteam van Red Bull Racing, kon de grap ook wel waarderen en speelde mee.

Hongarije 2023

De kapotte beker doet denken aan 2023, toen Lando Norris op het podium in Hongarije de beker van Max Verstappen brak. Max kreeg later een nieuwe, speciaal gemaakt door de trofeeleverancier van de Hongaarse Grand Prix.