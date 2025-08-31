Max Verstappen eindigde zondag na een enerverende race verrassend als tweede in de Grand Prix van Zandvoort, achter winnaar Oscar Piastri. Na afloop ging de aandacht echter vooral uit naar de nummer drie: rookie Isack Hadjar, die zijn eerste Formule 1-podium pakte en daarmee indruk maakte op Verstappen. De twee speculeerden in de persconferentie na de race alvast over een samenwerking in de toekomst.

Na een zinderende race met veel uitvallers, safetycars en verschillende strategieën moest Verstappen uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plek in Zandvoort. De regerend wereldkampioen was op de persconferentie na afloop van de race zoals altijd nuchter over zijn resultaat: "Ik hoopte bij vlagen op iets meer vandaag, maar uiteindelijk hadden we gewoon niet de snelheid om de McLarens uit te dagen en ben ik erg tevreden met de tweede plek."

Na de start van de race haalde Verstappen Lando Norris in met een bizarre inhaalactie. De Red Bull-coureur wist echter meteen dat hij even later kansloos zou zijn in een gevecht met de McLaren achter hem. Norris haalde Verstappen vervolgens kort na de start alweer in. "Ik wist meteen dat het geen nut zou hebben om hard te verdedigen. Je kon zien hoe groot het verschil in snelheid was," vertelt Verstappen na afloop van de race.

Pech voor Norris

Lang leek Verstappen de race te eindigen op dezelfde plek als waar hij gestart was, totdat Norris plotseling met een olielek uitviel. De Brit moest zijn auto langs de kant zetten en daarmee was zijn race voorbij, terwijl het thuispubliek juichend zag hoe Verstappen opschoof naar P2. Na afloop richtte de Nederlander zich kort tot de fans: "Het is echt fantastisch om hier te rijden met zoveel support, het hele weekend zie ik overal oranje en het is fantastisch om hier weer op het podium te staan."

Eerste podium voor rookie Hadjar

De grote verrassing in Zandvoort was Isack Hadjar. De rookie, die uitkomt voor de Racing Bulls – ook wel bekend als het opleidingsteam van Red Bull – profiteerde net als Verstappen van het uitvallen van Lando Norris en schoof daardoor op naar plek drie. Daarmee pakte de 20-jarige zijn eerste podium in de Formule 1. "Het was echt een droom die uitkomt," vertelt Hadjar, terwijl hij nog kauwt op het zakje snoepgoed dat hij kreeg tijdens de persconferentie.

Hadjar: "Het doel vandaag was om maximaal punten te scoren, omdat we wisten dat het erg lastig zou worden om de coureurs van Ferrari en Mercedes achter ons te houden. Maar de auto was geweldig, en om dan uiteindelijk mijn eerste podium te halen is fantastisch."

Nieuwe teamgenoot voor Verstappen?

Zoals altijd in de Formule 1 komt de geruchtenmolen snel op gang na het goede resultaat voor Hadjar en de wisselvallige prestaties van Tsunoda. Ook in de persconferentie na de race krijgen Verstappen en Hadjar de vraag toegeworpen hoe de dynamiek zou zijn als de twee in hetzelfde team zouden rijden. Verstappen heeft een kort antwoord op de vraag: "Verschrikkelijk," antwoordt de Nederlander sarcastisch. Even later geeft hij nog even aan dat hij een grapje maakt. Vervolgens doet Hadjar er nog een schepje bovenop: "Ik mag hem ook niet," zegt hij lachend.

Op de geruchten willen beide coureurs dus overduidelijk niet (serieus) ingaan. Wel is Verstappen erg te spreken over de prestaties van Hadjar: "Om in je eerste seizoen dit al neer te zetten in deze auto's is erg indrukwekkend. Hij rijdt het hele weekend al erg sterk en dit resultaat verdient hij dan ook echt." Voor Hadjar is het extra bijzonder om zijn eerste podium te delen met Verstappen: "Ik kijk al naar hem op sinds ik begon met karten, hij is de laatste vijf jaar een van de beste coureurs in de Formule 1 dus het is erg bijzonder om met hem het podium te kunnen delen."