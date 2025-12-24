Max Verstappen heeft een boekje open gedaan over het traditionele coureursdiner in Abu Dhabi. Voor de laatste race van het Formule 1-seizoen wilde de Nederlander zijn collega's graag trakteren. "Ik heb alleen nog niet kunnen betalen."

De laatste race van het seizoen was er een vol spanning. Lando Norris, Oscar Piastri en Verstappen maakten alledrie nog kans op de wereldtitel. Uiteindelijk werd de Britse McLaren-coureur kampioen in Abu Dhabi.

Een avond eerder hadden alle coureurs traditiegetrouw samen gedineerd. Verstappen had graag willen betalen voor zijn collega's. “Vorig jaar was Valtteri (Bottas, red.) erg aardig. Hij betaalde de rekening. Dus maakten de coureurs een grapje dat het dit jaar de beurt was aan mij", vertelt de Red Bull-coureur in de podcast Talking Bull. "Dat was voor mij geen probleem."

Toch bleek Alpine-rijder Pierre Gasly bleek hem te snel af te zijn. Verstappen zat aan het uiteinde van de kamer en had niet in de gaten dat de rekening al was gebracht. "Dus het grootste deel van de avond zit je gezellig te lachen en ineens gingen mensen weg. Toen pas realiseerden we ons dat Pierre het diner al had betaald.”

Gin-tonic

“Ik zat aan de andere kant mijn gin-tonic te drinken", vervolgt hij. De viervoudig wereldkampioen belooft om volgend jaar wel te betalen. "Ik denk dat ik dan al voordat ik binnenkom moet zeggen dat ik aan het eind van de avond de rekening betaal. Zodat ik die eindelijk ook echt kan betalen.”

'Heel gul'

Hij probeerde er heus niet expres onderuit te komen, lacht hij. “Nee, ik ben normaal gesproken heel gul met dit soort dingen. Ik heb alleen nog niet kunnen betalen, maar ik weet zeker dat we volgend jaar weer samen gaan eten. Ik zal er uiteindelijk wel komen.”

Het is ook een ongeschreven regel dat de meest ervaren coureurs bij het diner de pinpas trekken. "Natuurlijk laat je een rookie niet betalen. Dat spreekt voor zich”, legt hij uit. "Ik denk dat het altijd begint bij de meer ervaren coureurs en dan zo verder naar beneden.”