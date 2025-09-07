Formule 1-rookie Isack Hadjar kende in Zandvoort nog een droomweekend met zijn eerste podiumplaats ooit in de koningsklasse van de racesport, maar moet in Monza genoegen nemen met een hele andere race. De Fransman van Racing Bulls moet vanuit de pitstraat starten op het Italiaanse circuit, net als een landgenoot.

Hadjar kwalificeerde als zestiende voor de GP op Monza en dat was dus een stuk slechter dan hoe zijn vorige raceweekend eindigde. Maar het veld zat dicht bij elkaar, dus was het ook stuivertje wisselen tijdens de kwalificatie. Maar zijn matige startpositie pakte goed uit voor de engineers van Racing Bulls, want daardoor konden ze ongehinderd allerlei onderdelen vervangen buiten de daarvoor aangewezen tijd. Het zusterteam van Red Bull Racing neemt de straffen daarvoor op de koop toe. Hadjar moet dus vanuit de pitstraat starten.

Straf Pierre Gasly

Hadjar krijgt daar gezelschap van landgenoot Pierre Gasly. De Alpine-coureur eindigde dramatisch op P19 tijdens de kwalificatie en dus besloot ook dat team de auto van allemaal nieuwe onderdelen te voorzien. Daardoor verliest Gasly weliswaar zijn plek op de grid, maar kost hem dat 'maar' twee plekken. Hij start achter Hadjar vanuit de pitstraat aan de GP van Monza. Lewis Hamilton had nog een gridstraf staan uit de GP van Nederland, dus zijn P5 veranderde in P10. De race op het Noord-Italiaanse circuit begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Ingecalculeerde straffen

Teams hebben na elke sessie van een Formule 1-weekend een afgekaderde tijd om veranderingen aan de auto door te voeren. De teams zijn gelimiteerd op een specifiek aantal onderdelen en als ze dat aantal passeren, levert dat een straf op. Die wordt vaak ingecalculeerd door de teams, zodat ze alles tegelijkertijd kunnen vervangen en daar maar één race last van hebben. Max Verstappen heeft nog geen onderdeel in zijn auto 'te veel' vervangen zien worden en kreeg dus ook nog geen straf.

GP van Monza

De Nederlander start in zijn beter presterende Red Bull vanaf pole position op Monza, met de McLarens van Lando Norris en Charles Leclerc om hem heen. Het circuit van Monza is de thuisbasis van de Ferrari-fans, ook wel tifosi genoemd. Zij zagen een teleurstellend optreden van 'hun' coureurs Charles Leclerc en vooral Lewis Hamilton.