De strijd om de wereldtitel is nog lang niet voorbij, zeker niet bij Red Bull Racing. In Mexico trekt het team opnieuw een technische troef uit de hoge hoed. De drievoudig wereldkampioen Max Verstappen krijgt er een aangepaste vloer bij, een teken dat Red Bull vol gas blijft geven in de achtervolging op Oscar Piastri en Lando Norris.

Waar rivalen als McLaren en Mercedes de ontwikkeling van hun auto al hebben stilgelegd, kiest Red Bull voor de aanval. Teambaas Laurent Mekies benadrukte eerder dat het team wil blijven leren door te blijven ontwikkelen, ook al kan dat ten koste gaan van de voorbereiding op 2026. "We willen het vertrouwen in ons ontwikkelproces terugwinnen", zei hij recent. "Alleen door te blijven proberen, weten we waar we nog kunnen verbeteren."

Nieuwe vloer en verbeterde sidepods

Uit het technische document van de FIA blijkt dat Red Bull in Mexico een vernieuwde vloer meebrengt, het aerodynamische hart van de RB21. De update omvat subtiele aanpassingen aan het bovenoppervlak van de vloer, vooral bij de luchtinlaten van de radiatoren en de splitlijn van de sidepods. Volgens het team levert dat meer downforce op én helpt het de motor beter koelen op de grote hoogte van Mexico-Stad (2.240 meter).

Niet alleen de vloer, ook de zogeheten edge wing – de rand die de luchtstroom onder de auto bepaalt – is vernieuwd. Die moet extra grip opleveren zonder de balans van de RB21 te verstoren. Volgens Red Bull is deze versie een directe doorontwikkeling van de vloer die eerder in Monza werd geïntroduceerd.

Red Bull zet alles op alles

Terwijl Red Bull vol inzet op ontwikkeling, houden andere teams het rustig. Ferrari, Alpine en Williams kwamen met kleine updates voor extra koeling, maar McLaren en Mercedes hebben niets nieuws ingediend bij de FIA. Waar de rest al aan 2026 denkt, kiest Red Bull ervoor om tot de laatste race te blijven ontwikkelen in strijd om de wereldtitel.

Titelstrijd leeft weer op

De timing van de update is niet toevallig. Verstappen maakte de afgelopen weken een stevige inhaalslag: 64 punten goedgemaakt op leider Oscar Piastri in vijf grands prix. Met nog veertig punten achterstand en vijf races te gaan, leeft de hoop op titel nummer vijf weer op.

Vrijdagnacht (Nederlandse tijd) kruipt Verstappen in de auto voor de tweede vrije training. In de eerste sessie draagt hij zijn RB21 over aan Arvid Lindblad, het 17-jarige talent uit het Red Bull-programma. Eén ding is duidelijk: Red Bull geeft zich niet gewonnen. In Mexico begint een cruciale fase in het seizoen éen Verstappen heeft er dankzij zijn team een extra troef bij.