Formule 1-icoon Fernando Alonso kondigt carrièreswitch aan: 'We delen dezelfde passie'

Race-icoon Fernando Alonso heeft niet alleen liefde voor Formule 1, hij is ook nog eens dol op sushi. Dus heeft hij een aandeel gekocht in restaurantketen Sticks'n'Sushi.

De tweevoudig wereldkampioen (2005 en 2006) is nu mede-eigenaar van de Deens-Japanse keten, samen met McWin Food Ecosystem Fund. Sticks'n'Sushi heeft vijftien vestigingen in Groot-Brittannië (waarvan veertien in de Engelse hoofdstad Londen) en nog eens vijftien in Denemarken en Duitsland. De restaurantketen werd in 1994 opgericht.

Zelfde passie

Alonso is al jarenlang fan van Sticks'n'Sushi. Hij omschrijft het zelfs als 'go-to restaurant' wanneer hij in het Verenigd Koninkrijk is. Alonso is van plan om samen met McWin van Sticks'n'Sushi hét referentiemerk wat betreft Japans eten in Groot-Brittannië en Europa te maken. "Samen delen we dezelfde kernwaarden en ik kijk uit naar deze fantastische reis met McWin", aldus de Spanjaard.

Ook vanuit andere hoeken klinkt positivisme over de deal. "Fernando Alonso en Sticks'n'Sushi delen een passie voor uitmuntendheid en we zijn benieuwd wat deze samenwerking ons zal brengen", aldus Harry Goss, voorzitter van de restaurantketen.

Andere investeerders in eten

Alonso is niet de enige Formule 1-kampioen die in de horeca investeert. In 2019 lanceerde Lewis Hamilton de internationale keten Neat Burger, waar veganistische burgers en andere vegetarische gerechten worden aangeboden. In 2022 sloot Hollywood-ster Leonardo DiCaprio zich aan bij het project van Hamilton.

Moeizaam seizoen voor wereldkampioenen

Alonso en Hamilton hebben nog een gemene deler: ze draaien een moeizaam seizoen in de Formule 1. De inmiddels 43-jarige Spanjaard is zelfs als één van de de weinige coureurs nog puntloos, terwijl Hamiltons start bij Ferrari ook niet al te best is. De Engelsman staat zevende met 31 punten, wat er 16 minder zijn dan teamgenoot Charles Leclerc.