Openhartige Lewis Hamilton heeft 'hersentransplantatie' nodig bij Ferrari: 'Ik ben gewoon niet goed genoeg'

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was kort maar krachtig in zijn antwoord op de vraag wat hij nodig heeft om sneller te wennen aan de Ferrari.

De Brit maakte begin dit jaar de overstap naar het iconische raceteam in het rood, na de afgelopen twaalf seizoenen voor Mercedes te hebben gereden. Velen verwachtten dat deze verandering van omgeving Hamilton nieuw leven zou inblazen na drie moeilijke jaren bij het Duitse raceteam. De realiteit bleek echter anders. Op de sprintzege in China na, zijn de prestaties van de zevenvoudig kampioen dit seizoen ronduit teleurstellend.

Lewis Hamilton geen fan van 'makkelijkere' Formule 1-auto's: 'Wij zijn topatleten, het moet zwaar zijn' Ferrari-coureur Lewis Hamilton is geen fan van vernieuwingen in de Formule 1 die de sport makkelijker maken. Hij wil het op eigen kracht doen, en daar horen volgens de Brit soms ook extreme omstandigheden bij.

Hersentransplantatie

Zijn beste resultaat in een race is de vijfde plek in de Grand Prix van Bahrein vorige week. Bij de race van de GP van Saoedi-Arabië start hij als zevende in Jeddah, terwijl zijn teamgenoot Charles Leclerc vanaf de vierde positie aan de race begint aan de Rode Zee. “Een hersentransplantatie”, antwoordde Hamilton op de vraag wat hij nodig heeft. Hij ging vervolgens verder in op de problemen die hij ondervond tijdens de kwalificatie in Jeddah.

Teambaas Ferrari over ongelukkig huwelijk met stercoureur Lewis Hamilton: 'Ik heb het met hem besproken' Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft toelichting gegeven over de situatie rondom stercoureur Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen stapte recentelijk van Mercedes over naar Ferrari, maar die overstap is nog niet geworden wat men ervan verwachtte.

'Ik ben gewoon niet goed genoeg'

“Het is niet het einde van de wereld, maar er ligt een berg tijd die ik simpelweg niet kan vinden. Ik verlies twee tienden in de laatste sector, drie tienden in de eerste en een tiende in het middenstuk. Ik ben gewoon niet goed genoeg.” Maar ik werk er keihard aan. Het is niet makkelijk. Ik moet gewoon rustig blijven."

GP Saoedi-Arabië F1 | Max Verstappen is recordhouder op relatief nieuw circuit: dit zijn de tijden Max Verstappen maakt zich op voor de vijfde grand prix van het seizoen. De race in Saoedi-Arabië staat sinds 2021 op het programma en de Nederlander won de helft van de edities. Lees hier hoe laat Verstappen dit jaar in actie komt in Saoedi-Arabië.

Geduld

Hij hoopt dat iedereen wat geduld kan opbrengen voor hem. "Ik weet dat de fans niet blij zijn. Ik weet zeker dat het team ook niet blij is. En de bazen al helemaal niet. Ik ben zelf ook niet tevreden met mijn resultaten. Maar wat ik kan doen, is in mezelf blijven geloven, positief blijven en hard blijven werken. Dat is precies wat ik probeer te doen”, aldus Hamilton.