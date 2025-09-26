Ferrari-coureur Lewis Hamilton heeft een aantal 'akelige uren' achter de rug. Het gaat namelijk niet goed met zijn trouwe vriend Roscoe. De bulldog van de 40-jarige Brit kampt de laatste maanden met gezondheidsproblemen en ligt momenteel in coma.

Hamilton bracht met zijn viervoeter een bezoek aan de dierenarts. Hij deelde dat op sociale media. Daarbij schreef hij dat hij een aantal 'akelige uren' beleefde. Bovendien vroeg hij zijn volgers om steun.

Grote zorgen

"Houd Roscoe alsjeblieft in je gedachten", riep hij op. Op de foto's is te zien hoe de bulldog aan de beademing ligt, met Hamilton aan zijn zijde. Het huisdier van de zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen is al dertien jaar oud en heeft al vaker problemen met zijn gezondheid. Dit keer heeft hij weer een longontsteking gehad.

Hamilton schetst hoe alarmerend de situatie was. "Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en verdoofd om hem te kalmeren terwijl ze hem controleerden en tijdens het proces stopte zijn hart. Ze hebben een hartslag terug gekregen en nu ligt hij in coma. We weten niet of hij nog wakker wordt. Morgen proberen we hem wakker te maken. Ik sta aan zijn zijde en wil jullie allemaal bedanken voor jullie gebeden en steun."

Hamilton krijgt steun van veel bekenden uit de racewereld, onder wie voormalig teamgenoot George Russell. "Ik denk aan je maat", schreef de coureur van Mercedes. Ook Robert Doornbos en het team van Williams lieten hun steun blijken.

Eerdere ziektes

Roscoe sukkelt al een tijdje met zijn gezondheid. Tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna in mei vertelde Hamilton dat zijn hond weer hersteld was. "Het is een oude jongen, maar hij is weer beter nu." Hij onthulde dat hij zich wel vaak zorgen maakt om Roscoe. "Telkens als ik een berichtje krijg van de vrouw die voor hem zorgt, staat mijn hart even stil. Je weet niet wat er gaat komen."

De coureur heeft een vast oppasadres voor Roscoe omdat hij zelf vanwege zijn carrière vaak op reis is. Hamilton adopteerde de hond in 2013. Inmiddels is het een echte beroemdheid. Roscoe heeft een eigen Instagramaccount met 1,3 miljoen volgers.

Kritiek

Begin dit jaar was er nog flinke kritiek op de Brit vanwege de omgang met zijn huisdier. Hij had de viervoeter namelijk op een strikt dieet gezet. Roscoe krijgt namelijk alleen maar vegan voeding. Een dierenarts noemde de levensstijl 'extreem gevaarlijk' voor honden. "Honden en katten hebben scherpere tanden om vlees te eten. Het kan problematisch zijn als huisdieren dat niet te eten krijgen."

Rechtszaak

Hamilton heeft ook nog andere dingen aan zijn hoofd. Er loopt namelijk een rechtszaak rond zijn wereldtitel in 2008. Felipe Massa claimt dat kampioenschap. De voormalig coureur verloor het kampioenschap in de laatste bocht van de Grand Prix van Brazilië, in de regen. Maar volgens Massa was de titel al weken eerder beslist, tijdens de GP van Singapore. Daar zouden Flavio Briatore en Nelson Piquet Jr. de race hebben gemanipuleerd, zodat Fernando Alonso won en het contract van de Braziliaan verlengd werd.

Massa verloor de wereldtitel aan Lewis Hamilton met slechts één punt verschil. Hij stelt dan ook dat dit moment cruciaal was voor de eindstand van het kampioenschap.