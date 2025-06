Formule 1-kampioen Max Verstappen kijkt na teleurstelling uit naar 'unieke' race: 'Altijd een uitdaging'

Max Verstappen maakt zich op voor de Grand Prix van Canada komende zondag. De Nederlander heeft de teleurstelling van de vorige race in Barcelona gelaten en kijkt nu uit naar het 'unieke' circuit in Montreal.

Verstappen concludeert op zijn eigen website nog eens dat de race niet verliep zoals gehoopt. Dat is een understatement: de Nederlandse coureur kreeg na een botsing met George Russell een tijdstraf van tien seconden en zakte daardoor van de vijfde naar de tiende plek in het raceklassement. Ook kreeg hij drie strafpunten op zijn superlicentie.

"Barcelona was een teleurstelling voor ons en hoewel we alles hebben gegeven, verliep de race niet zoals we hadden gehoopt. We hebben even rust genomen na de triple header: ik ben naar Hangar-7 geweest om de heropening met het team te vieren en we kijken uit naar Canada." Hangar-7 is het technologiemuseum van Red Bull, gevestigd in het Oostenrijkse Salzburg.

Uniek

Na een week rust gaat de blik nu naar Canada, waar vrijdag de eerste vrije trainingen op het programma staan. Verstappen was daar de afgelopen drie jaar telkens de snelste op het Circuit Gilles Villeneuve. "Het circuit daar is uniek, heeft een aantal old school kerbs en er zijn volop inhaalmogelijkheden. De afstelling van de auto zal belangrijk zijn en het is altijd een uitdaging met de grote remzones."

Verstappen denkt nog even terug aan de grand prix van 2024. "De race van vorig jaar was spannend: we hebben toen de overwinning binnengehaald en hopelijk kunnen we dit weekend weer een goed resultaat behalen. Het weer ziet er iets beter uit dan vorig jaar, dus we zullen zien wat er gebeurt."

'Koel' weer in Canada

Het belooft wat koeler, maar wel droog weer te worden in Canada. Weeronline meldt dat het vrijdag waarschijnlijk droog is op het Circuit Gilles Villeneuve, waar dan de eerste vrije trainingen plaatsvinden. Zon en wolken wisselen elkaar af en het waait nauwelijks. De temperatuur komt uit op ongeveer 18 graden, wat volgens het weerbureau koel is voor de tijd van het jaar. De gemiddelde temperatuur in juni in Montréal ligt normaal rond de 23 graden.

Zaterdag kent mogelijk een natte start en ook tijdens de kwalificatie kunnen er buien vallen in de buurt van het circuit. "Of zo'n bui daadwerkelijk over het circuit trekt, is op dit moment nog niet te zeggen", aldus het weerbureau woensdag. Het wordt zaterdag 19 graden.

Racedag

Zondag stijgt het kwik tot maximaal 22 graden. Weeronline sluit een enkele bui niet uit tijdens de race, die om 14.00 uur lokale tijd (20.00 uur in Nederland) start. "Maar de kans is een stuk groter dat het droog blijft." De wind is zwak en komt uit het noordoosten.