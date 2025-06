Lando Norris lovend over Max Verstappen, maar 'sommige coureurs zijn agressiever dan anderen'

Lando Norris en Max Verstappen kennen de laatste tijd een ingewikkelde relatie. Op de baan gaat het hard tegen hard tussen de coureurs van McLaren en Red Bull, maar daarbuiten zijn ze goede vriendin. Norris probeert uit te leggen hoe dat zit.

Sinds de opmars van de McLarens strijden Norris en Verstappen steeds vaker tegen elkaar op de baan, nadat de Nederlander in de jaren daarvoor steevast voor de oranje bolides reed. Nu gaat het soms hard tegen hard. "Ik denk niet dat hij iets onbehoorlijks tegen mij heeft gedaan", stelt de Engelsman bij de BBC. "Hij heeft heel hard tegen me geracet en daar heeft hij het recht toe. Hij heeft het me soms heel erg moeilijk gemaakt, maar dat mag hij ook doen.”

Mario Kart

Verstappen is een coureur die de limiet opzoekt in de auto, zo was ook te zien tijdens de strijd met George Russell van Mercedes bij de Grand Prix van Spanje. Norris zag de beelden in de Cool Down Room en kon het niet laten een grapje te maken. "Dat heb ik met Mario Kart weleens gedaan." Norris weet er nu niks meer vanaf, zegt hijzelf. "Ik kan me niet herinneren dat ik dat heb gezegd."

Norris blijft lovend over zijn conculega. Zeker de prestaties van de Nederlander zijn natuurlijk indrukwekkend. "Ik heb het al vaak gezegd, ik heb veel respect voor Max. Ik heb respect voor de coureur die hij is, de persoon die hij is en waar hij altijd voor staat. En daarnaast ook voor wat hij heeft bereikt, zijn vier wereldkampioenschappen. Dat zijn er vier meer dan ik en hij heeft veel meer races gewonnen dan ik.”

Agressie

Of hij het ook eens is met de rijstijl van Verstappen, blijft onduidelijk. "Maar tegelijkertijd doet iedereen wat hij denkt dat het beste is. Iedereen doet wat hij denkt dat goed is en ze racen voor zichzelf. Sommige coureurs zijn misschien agressiever dan anderen.”