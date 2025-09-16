De GP van Zandvoort verdwijnt na volgend jaar van de Formule 1-kalender, maar het belooft nu al een bijzonder weekend te worden. De Formule 1 heeft namelijk bekend gemaakt dat het weekend in 2026 er anders uit gaat zien dan de voorgaande jaren.

De organisatie heeft namelijk aangegeven welke GP's volgend jaar een sprintweekend organiseren. Daar zit de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort ook bij. Het is de eerste keer dat er op Nederlandse bodem een sprintrace plaatsvindt.

Aangepast weekend in Zandvoort

In totaal zijn er zes GP's waar er volgend jaar een soortgelijke sprintrace plaatsvindt. Dat zijn naast Zandvoort ook de GP van China, Miami, Canada, Groot-Brittannië en Singapore. Tijdens zo'n aangepast raceweekend zijn er minder vrije trainingen, maar is er een korte sprintrace waarin ook maximaal acht punten voor de WK-stand te verdienen zijn.

In Zandvoort werd er, net als Singapore en Canda, nog nooit eerder zo'n weekend gehouden. Het wordt dus een bijzonder slotweekend volgend jaar in Zandvoort. De race verdwijnt na 2026 voorlopig van de kalender. In 2021 keerde het iconische circuit terug na een lange periode van afwezigheid. Max Verstappen won er in 2021, 2022 en 2023. Vorig jaar was Lando Norris de beste, vorige maand kwam Oscar Piastri als eerste over de streep.

Laatste editie in 2026

Eerder werd al duidelijk dat de race in 2026 de voorlopig laatste editie van de GP van Zandvoort zou zijn. Eind 2024 werd dat nieuws wereldkundig gemaakt door de organisatie. "Wat we samen hebben bereikt, is ongekend", liet sportief directeur Jan Lammers destijds weten. "Velen twijfelden aan het mogelijk maken van dit evenement, maar vrijwel alle coureurs zijn fan van het cirrcuit en prijzen de sfeer." De GP van Zandvoort keert in 2026 terug van 21 tot en met 23 augustus.

GP van Azerbeidzjan

Momenteel is het huidige seizoen nog in volle gang. Piastri gaat ruimschoots aan de leiding met 324 punten. Zijn ploeggenoot Norris volgt in de Mclaren met 293 als tweede. Verstappen is de nummer drie (230 punten) en lijkt zijn vijfde wereldtitel op rij te kunnen vergeten. Aankomend weekend is het tijd voor de GP van Azerbeidzjan.