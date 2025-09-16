Red Bull heeft een beslissing genomen over de toekomst van Yuki Tsunoda, de teamgenoot van Max Verstappen. Dat meldt het Duitse medium Auto Motor und Sport. De renstal heeft ook al een nieuwe aanwinst op het oog.

Volgens het medium heeft de 20-jarige Isack Hadjar zich voldoende bewezen om komend seizoen de plaats van Tsunoda over te nemen. "Het is een publiek geheim dat hij in 2026 de nieuwe teamgenoot van Verstappen zal worden."

De jonge Fransman is een 'veelbelovende kandidaat'. Hij heeft zich ook bewezen tijdens de Grand Prix in Zandvoort. Daar werd hij derde achter Verstappen. Het was zijn eerste podiumplek in de Formule 1. "Echt een droom die uitkomt," vertelde Hadjar na afloop van de race.

Verstappen was ook erg te spreken over de prestaties van Hadjar: "Om in je eerste seizoen dit al neer te zetten in deze auto's is erg indrukwekkend. Hij rijdt het hele weekend al erg sterk en dit resultaat verdient hij dan ook echt."

Arvid Lindbals

Als Hadjar doorschuift van Racing Bulls naar Red Bull, zal er een plekje vrijkomen bij het tweede team. Er zou al een geschikte kandidaat zijn gevonden om dat gat op te vullen. "Ze willen Arvid Lindblad de kans geven om zichzelf te bewijzen in de Formule 1", schrijft het Duitse medium. De 18-jarige Brit staat momenteel op plek zeven in de Formule 2 en lijkt veel talent te hebben.

Yuki Tsunoda

Tsunoda heeft zich dit seizoen nog niet kunnen bewijzen als teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Verstappen. Hij kreeg het Red Bull-stoeltje na het vertrek van Liam Lawson als teamgenoot van Verstappen. Die werd na slechts twee races werd alweer teruggezet naar zusterteam Racing Bulls, waardoor de Japanner de omgekeerde route kon bewandelen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft een harde deadline gesteld voor Tsunoda. De 25-jarige krijgt tot de Grand Prix van Mexico de tijd om zich te bewijzen. Dat vertelde Marko voorafgaand aan de GP van Zandvoort.

Tsunoda zal voor die tijd aan bepaalde criteria moeten voldoen. “Hij moet dichter bij Max komen en dat niveau consistent laten zien. Daarom hebben we de datum waarop we een beslissing nemen naar achteren geschoven. We kijken nu naar de komende races, en dan wordt er een keuze gemaakt”, aldus Marko.