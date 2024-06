Formule 1-kwalificatie: Max Verstappen grijpt naast pole position met kleinst denkbare marge ooit

Max Verstappen heeft net naast pole position gegrepen voor de Grand Prix van Canada. Na moeizame vrije trainingen met veel regen reed de wereldkampioen in de kwalificatie dezelfde tijd als George Russell, maar de Nederlander deed dat later. Hij staat dus op P2 op +0.000.

Ook in de kwalificatie was er weer kans op regen. Liefst 80% kans op neerslag op het circuit, meldde de FIA. Het was in Q1 en Q2 nog droog, dus probeerden de coureurs nog snelle rondes neer te zetten op slicks. Aan de start van Q3 werd regen verwacht, maar brak zelfs de zon door.

Verstappen greep dus net naast pole position. Hij reed exact dezelfde tijd als Russell, maar de Mercedes-coureur zette die tijd eerder neer. Hij pakt P1, voor de tweede keer in zijn carrière, met de tijd van 1:12.000. Verstappen staat achter hem op +0.000. De derde plek is voor Lando Norris.

Ferrari ligt eruit in Q2

Russell reed ook naar de snelste tijd in Q2 met een ronde van 1:11.742. Verstappen kwam na zijn pitstop op plek 14 en moest dus een snelle ronde neerzetten om uit de gevarenzone te komen. Dat deed hij. Hij ging naar plek zeven, acht tienden achter Russell. Voor Ferrari eindigde de kwalificatie na Q2. Charles Leclerc en Carlos Sainz eindigden op plek 11 en 12.

Afvallers Q2:



P11 Charles Leclerc

P12 Carlos Sainz

P13 Logan Sargeant

P14 Kevin Magnussen

P15 Pierre Gasly

Verstappen snelste tijd Q1

Verstappen was wel de snelste in Q1. Hij zette daarin een tijd neer van 1:12.360. Hij bleef daarmee Yuki Tsunoda en Lewis Hamilton voor. Voor Sergio Pérez eindigde de eerste kwalificatieronde dramatisch. Hij stond op plek 16 en en lag er dus meteen uit.

Afvallers Q1:



P16 Sergio Pérez

P17 Valtteri Bottas

P18 Esteban Ocon

P19 Nico Hulkenberg

P20 Zhou Guanyu

Vrije trainingen

De vrijdag verliep dramatisch voor de wereldkampioen en huidig nummer 1 in de WK-stand. VT1 was heel nat, dus kon Verstappen niet veel oefenen. De sessie daarna was al vrij snel klaar vanwege problemen met de ERS, een batterijsysteem in de auto. Dat duurde allemaal zo lang, dat de Nederlander niet meer in actie kwam.

Dus moest Verstappen alles doen in VT3, van long tot kwalificatieruns. Dat laatste deed hij pas tegen het einde van de training, omdat toen de baan het droogste was en er minder benzine in de tank zat. "De auto springt veel heen en weer, vooral bij het remmen in bocht 1", analyseerde Verstappen naar de pitmuur. Uiteindelijk werd hij tweede in die vrije training, achter een ontzettend snelle Lewis Hamilton.