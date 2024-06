'Omdat hij geen gevaar vormt voor Max Verstappen': Flinke kritiek op Sergio Perez

Dat Sergio Perez zijn contract verlengde en zodoende nog minstens twee jaar bij Red Bull Racing in de Formule 1 blijft, deed veel wenkbrauwen fronsen. De Mexicaan is overduidelijk de tweede coureur, maar laat zelfs in die status regelmatig steken vallen.

Oud-Formule 1-coureur Christijan Albers kon zijn ogen ook niet geloven toen het nieuws naar buiten kwam. ’Ik moet bekennen dat ik stiekem wel een beetje versteld sta door de contractverlenging van Sergio Perez', schrijft hij in de Telegraaf. 'Ik denk vooral dat Red Bull geen hommeles wil en dat ze zien dat Pérez geen gevaar vormt voor Max Verstappen.'

'Niet geslaagd voor z'n examen'

Als je volgens Albers kijkt naar de prestaties van de Mexicaan de afgelopen jaren, dan kun je toch 'moeilijk zeggen dat hij geslaagd is voor zijn examen'. De Nederlander snapt de mensen die zeggen dat het een 'veilige' keuze is voor Red Bull, maar hij vreest dat de ploeg van Verstappen zich weleens lelijk in de vingers kan snijden met het aanhouden van Perez.

Gevaar

Albers: 'Want als Red Bull echt competitie krijgt, en daar lijkt het de laatste tijd toch wel op, dan kunnen die paar tienden die Pérez steevast tekort komt ten opzichte van Verstappen cruciaal zijn. Dat betekent dat hij steeds verder naar achteren start. En juist daar is de kans op problemen groter. Dat zag je in Monaco al met zijn crash in de eerste ronde.'

'Wat heb je te verliezen?'

De oud-coureur vraagt zich hardop af waarom Red Bull niet gewoon wat meer risico durft te nemen. 'Presteert Perez nou echt zoveel beter dan jonge coureurs als Pierre Gasly en Alex Albon in het verleden? Red Bull beschikt over de allerbeste coureur van dit moment, dus wat heb je te verliezen als het gaat om de rijder naast hem? Ik zou het dan wel aandurven met iemand als Yuki Tsunoda of zelfs met Liam Lawson. Het gat tussen mannen als Gasly en Albon met Verstappen was in het verleden ook heel groot, maar die jaren was Red Bull wel minder competitief.'