Max Verstappen net voor kwalificatie GP Canada nog altijd niet tevreden: 'Auto stuitert veel'

Max Verstappen heeft in de eerste en enige droge vrije training van de Grand Prix van Canada de tweede plek neergezet. De Nederlander kwam tot 1:12,923. Daarmee was hij flink langzamer dan Lewis Hamilton, die de snelste tijd noteerde. Verstappen was nog altijd niet tevreden over zijn RB20.

De vrijdag verliep dramatisch voor de wereldkampioen en huidig nummer 1 in de WK-stand. VT1 was heel nat, dus kon Verstappen niet veel oefenen. De sessie daarna was al vrij snel klaar vanwege problemen met de ERS, een batterijsysteem in de auto. Dat duurde allemaal zo lang, dat de Nederlander niet meer in actie kwam.

Weer problemen bij Red Bull: Max Verstappen achttiende bij tweede vrije training in Canada De tweede vrije training bij de Grand Prix van Canada was voor Max Verstappen een zorgwekkende ervaring. De wereldkampioen merkte na een half uur op: "Ik ruik rook". Foute boel dus, waarna de Red Bull-coureur naar de garage reed en uitstapte. Er bleek een probleem te zijn met de ERS,een batterijsysteem. Hij zette de achttiende tijd neer.

Stuiteren

Dus moest Verstappen alles doen in VT3, van long tot kwalificatieruns. Dat laatste deed hij pas tegen het einde van de training, omdat toen de baan het droogste was en er minder benzine in de tank zat. "De auto springt veel heen en weer, vooral bij het remmen in bocht 1", analyseerde Verstappen naar de pitmuur.

Formule 1 | GP Canada 2024: dit is hoe laat Max Verstappen in actie komt De Grand Prix van Canada behoort al sinds 1967 tot het Formule 1-kampioenschap. Het circuit in Montréal is vernoemd naar de eerste winnaar van de GP: Gilles Villeneuve. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.

Uiteindelijk perste Verstappen er toch nog de tweede tijd uit. En in de jacht naar het maximale rondje kuste hij nog de Wall of Champions, de muur op het rechte stuk voor start/finish. "Ik raakte rechtsachter een klein stukje van de muur", zei hij daarover. Verstappen werd gesandwicht door de Mercedessen: P1 voor Lewis Hamilton en P3 voor George Russell. Bij Ferrari liep het ook niet, in het speciaal bij de klagende Charles Leclerc.