Grote concurrent doet gewaagde uitspraak over toekomst Max Verstappen: 'Zij hebben stabiliteit'

Zak Brown weet het zeker: Max Verstappen verlaat Red Bull Racing aan het einde van het jaar ondanks een doorlopend contract. De teambaas van de grootste concurrent van de Nederlander denkt ook te weten waar de toekomst van Verstappen ligt.

"Ik denk dat hij aan het einde van het jaar vertrekt, waarschijnlijk naar Mercedes" vertelt Brown aan The Telegraph. "Er gaan ook geruchten over Aston Martin, zeker nu Adrian Newey (oude wagenontwerper van Red Bull, red.) daar zit. Maar hoe geweldig Adrian ook is, en hij is de grootste, hij heeft een heel team om zich heen nodig. Je hebt een cultuur nodig, en dat kost tijd", weet de Amerikaan.

Mercedes

Brown gokt dat Verstappens toekomst bij Mercedes ligt. "In de afgelopen tien jaar hebben ze zeven of acht keer het kampioenschap gewonnen. Vorig jaar wonnen ze vier races, ze hebben stabiliteit", vindt de teambaas van Lando Norris en Oscar Piastri.

"We weten dat Toto (Wolff, red.) hem mag. En ik denk dat Mercedes er het beste voor staat met de nieuwe motorreglementen die volgend jaar ingaan", verzekert Brown, die nog een andere reden oplepelt. "Bovendien loopt het contract van George (Russell, red.) aan het einde van het jaar af, en Kimi (Antonelli, red.) zal zeker een eenjarig contract hebben", voegt hij eraan toe.

Meerjarig contract

Verstappen ligt bij Red Bull Racing, de renstal die hem op 16-jarige leeftijd liet debuteren in de Formule 1, nog vast tot eind 2028. De afgelopen vier jaar werd de Nederlander wereldkampioen met het team van Christian Horner. Sinds het minder gaat met het team gonst het van de geruchten over de toekomst van Verstappen.

Helmut Marko, de ontdekker van Verstappen, houdt hoop op een lange succesvolle samenwerking. "We maken ons geen zorgen. Max weet wat hij aan ons heeft, maar we moeten nu leveren", vertelt hij in Bild. Red Bull werd het afgelopen jaar voorbij gestreefd door McLaren, dat ook de openingsrace van het nieuwe seizoen won.

Komend weekeinde is de complete Formule 1-karavaan in het Chinese Shanghai, voor de tweede grand prix van het jaar.