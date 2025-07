Formule 1-legende Lewis Hamilton (40) onthult in een openhartig interview met de Belgische omroep RTBF dat hij zich volledig richt op zijn racecarrière en momenteel geen gezinsleven ambieert. Hij blijft dus voorlopig bewust single.

De zevenvoudig wereldkampioen vierde onlangs zijn 40e verjaardag en is al tien jaar single. Zijn laatste relatie, met zangeres Nicole Scherzinger, eindigde in 2015. In het interview werd Hamilton gevraagd naar de uitdagingen van het combineren van een privéleven met de veeleisende Formule 1-wereld. Hij gaf aan dat hij zich afvraagt hoe coureurs zoals Max Verstappen en Nico Hülkenberg, beiden met gezinnen, die balans vinden.

'Vraag me af hoe ze het doen'

“Het is complex, zeker in deze tijd”, aldus Hamilton. “Ik zie andere coureurs en vraag me af hoe ze het doen. Sommigen hebben partners, zijn getrouwd of hebben kinderen. Ik heb dat ook meegemaakt toen ik jonger was, maar heb een andere keuze gemaakt: mijn Formule 1-carrière maximaliseren. Die tijd is korter dan mensen denken. Ik wil geen spijt hebben of denken dat ik meer had kunnen geven.”

'Dan doe ik wat ik wil'

De topcoureur vervolgt: “De afgelopen tien jaar heb ik me volledig op mijn prestaties gefocust. Als ik stop, doe ik wat ik wil. Dan kan ik me zonder beperkingen aan andere dingen wijden. Er zijn er maar twintig van ons die deze sport kunnen beleven, dus ik wil alles geven. Ook voor de gepassioneerde fans die elke race op de tribunes zitten.” Hij geeft aan dat hij nog nooit zoveel tijd in de fabriek heeft doorgebracht als nu in zijn eerste jaar bij Ferrari.

'Moeilijk om passie te delen'

Naast het racen is hij druk bezig met andere projecten dan een familie stichten. Hij noemt zichzelf een workaholic als hij zijn leen omschrijft. "Het is moeilijk om mijn passie te delen met iemand. Maar in deze sport moet ik mezelf echt focussen op mijn gezondheid, mijn mentale gezondheid en mijn racetechniek. Mijn doel is om kampioen te worden met Ferrari, dat is al heel lang niet gedaan."