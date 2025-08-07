Bij Red Bull draait het al jaren nagenoeg alleen om Max Verstappen. De Nederlander werd vier jaar op een rij wereldkampioen in de Formule 1, maar zijn team kreeg van een voormalig racelegende in al die jaren veel kritiek. Ook nu is de desbetreffende oud-coureur bijzonder kritisch op een van de mensen rondom Verstappen.

Formule 1-wereldkampioen van 1997, Jacques Villeneuve, is al jaren een van de meest uitgesproken critici van voormalig Red Bull-coureur Sergio Pérez. De Mexicaan was jarenlang ploeggenoot van Verstappen en zag de Nederlander zijn eerste titels pakken, maar Villeneuve vond Pérez maar niets. Inmiddels is hij er achter dat hij toch niet de slechtste ploeggenoot van de Nederlander is geweest.

Harde conclusie over teamgenoot Verstappen

De Canadees is bijgedraaid vanwege dit F1-seizoen, waarin Verstappen het moest doen met Liam Lawson en Yuki Tsunoda. De eerstgenoemde werd na twee dramatische races al aan de kant geschoven ten koste van Tsunoda, maar de Japanner bakt er eigenlijk ook vrij weinig van. “Tsunoda is misschien wel Verstappens zwakste teamgenoot tot nu toe,” legt Villeneuve uit tegenover Vision4Sport.

Er zijn mensen die beweren dat Verstappen het makkelijker in de auto heeft, omdat de Red Bull precies op de viervoudig wereldkampioen is afgesteld. Villeneuve vindt dat onzin. “Misschien is Max wel de enige die de juiste feedback geeft over de auto. Daardoor ontwikkelt het team de auto verder en wordt die steeds beter voor Max.”

Dramatische cijfers Tsunoda

De cijfers liegen er niet om. Tsunoda sprokkelde pas 7 punten bij elkaar in de Red Bull, Verstappen 187. "De waarheid is dat er niet veel coureurs zoals Max zijn. Vroeger had je meer dan één coureur van zijn niveau in de paddock, plus een paar goede en wat middenmoters", stelt Villeneuve. "Max steekt er echt bovenuit, het is moeilijk om iemand met hem te vergelijken."

De beste klassering van Tsunoda is dit seizoen een negende plaats tijdens de GP van Bahrein. De laatste keer dat hij in de punten reed, was op 18 mei in Italië. De zeven races daarna bleef de Japanner puntloos. Verstappen staat derde in de WK-stand, maar wel ver achter de McLarens van Lando Norris en WK-leider Oscar Piastri.