Het zal weinig mensen verbazen dat het seizoen 2025 niet bepaald soepel verloopt voor Yuki Tsunoda. De Red Bull-coureur en collega van Max Verstappen staat slechts achttiende in het kampioenschap met een schamele tien punten. Dat levert hem een record op, maar niet in positieve zin.

De Japanner begon het seizoen bij zusterteam AlphaTauri, maar verving Liam Lawson al in de derde race in Japan. Sindsdien heeft Tsunoda slechts zeven punten bij Red Bull weten te scoren. Zijn laatste puntenfinish dateert van de Grand Prix van Emilia-Romagna, midden mei.

In de daaropvolgende zeven races – Monaco, Spanje, Canada, Oostenrijk, Groot-Brittannië, België en Hongarije – haalde Tsunoda weliswaar telkens de finish, maar eindigde hij nooit in de punten. Daarmee vestigde hij een negatief record voor Red Bull-coureurs: de meeste opeenvolgende finishes buiten de punten.

Dat "record" stond tot nu toe op naam van David Coulthard, die in 2008 zes races op rij niet in de punten reed: Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Europa (Valencia), België en Italië. Coulthard kende feitelijk een reeks van zeven races zonder punten, aangezien hij tussen Frankrijk en Duitsland ook nog uitviel op Silverstone.

Noodoplossing bij Red Bull

Tsunoda werd als noodoplossing gehaald ten koste van Lawson, die al na twee races moest wieberen bij Red Bull. Sindsdien gebeurde er een hoop bij de Oostenrijkse renstal. Teambaas Christian Horner moest vertrekken en al snel bleek dat Verstappen het de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri niet lastig konden maken.

Daardoor lijkt het seizoen, dat pas halverwege is, al verloren. Verstappen staat derde in de WK-stand, maar met een enorme achterstand op Norris en Piastri. Hij lijkt een vijfde wereldritel op rij nu al te kunnen vergeten. Later deze maand wordt het F1-seizoen hervat met de GP van Zandvoort.

Verstappen blijft bij Red Bull

Verstappen leek maandenlang ook op weg naar een ander team, maar schiep recent duidelijkheid. De Nederlander rijdt in 2026 ook nog voor Red Bull. Of Tsunoda het hele seizoen naast hem zit, dan moet nog blijken. Verstappen haalde maar liefst 187 punten binnen in de Red Bull, Tsunoda slechts 7.