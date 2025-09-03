Formule 1-topman Stefano Domenicali heeft opnieuw gesproken over de toekomst van de sport en hintte daarbij op een aantal opvallende veranderingen. "Een meerderheid, waaronder coureurs, zijn voorstander."

De grootste verandering die Domenicali op tafel legt, is de toename van het aantal sprintraces in een seizoen. De huidige kalender telt zes zogeheten sprintweekenden. Als het aan de Italiaanse CEO ligt worden dat er in de toekomst meer en is er brede steun voor dit plan.

Tijdens een persmoment op woensdag stelt hij: "Promotors pushen voor dit format en de coureurs zijn nu ook geïnteresseerd. Ik provoceer misschien een beetje, maar de vrije trainingen zijn alleen aantrekkelijk voor superspecialisten. Mensen die meer actie willen zien, hebben liever een sprintweekend. Er is op vrijdag dan meer om over te praten. Er is dan namelijk een kwalificatie, maar ik begrijp ook dat het onderdeel van de F1-cultuur moet worden."

Tegenstanders van sprintraces hoeven niet te vrezen dat de klassieke weekendindeling uit de Formule 1 verdwijnt. Volgens Dominicali gaat de koningsklasse van de autosport niet de MotoGP achterna, waar ieder weekend een sprintrace wordt gehouden. "Dat is een te grote stap."

Andere veranderingen

Naast de sprintraces stelt de topman van de Formule 1 dat er nog meer veranderingen op de agenda staan. Er wordt ook nagedacht om kortere races en het reversed grid-concept te introduceren in de Formule 1. "Eerst was iedereen tegen, maar bij de laatste ontmoeting vroegen vele coureurs zich af waarom we het niet zouden proberen." Met deze veranderingen wil Domenicali ervoor zorgen dat de Formule 1 in de toekomst nog interessant blijft voor de jongere doelgroep.

Domenicali wil Verstappen niet verliezen

Ook Max Verstappen staat positief tegenover veranderingen in de klasse waarin hij viermaal wereldkampioen werd. Domenicali vertelt dat Verstappen, in een een-op-een gesprek met hem, de veranderingen zinnig vond.

Domenicali maakte afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Nederland nog duidelijk hoe belangrijk de de huidige wereldkampioen is voor de sport. Het lijkt erop dat er geen veranderingen gaan komen zonder de toestemming van Verstappen. Domenicali: "Het is duidelijk dat Verstappen geïnteresseerd is in het rijden van andere races, in andere klassen. Dat is prima. Als hij blij is, dan ben ik blij. Maar ik wil hem hier niet verliezen."