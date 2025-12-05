Dat PSV-trainer Peter Bosz een voetbaldier is, dat is wel algemeen bekend. Maar de oefenmeester volgt ook de Formule 1 op de voet. Hij ziet dan ook veel overeenkomsten tussen de comeback van Max Verstappen en die van PSV vorig seizoen. "Wij deelden ook een mentale tik uit aan Ajax."

Bosz gaat er zondagmiddag goed voor zitten om de zinderende seizoensontknoping van de Formule 1 te zien. Hij heeft dan ook het geluk dat PSV al zaterdagavond speelt tegen SC Heerenveen.

'Ik zit helemaal in mijn eigen wereldje'

De trainer van de Eindhovenaren onthult tegenover De Telegraaf een echte Formule 1-nerd te zijn. "Ik ben dan gefocust op de cijfertjes, wil alle rondetijden zien en zit dan helemaal in mijn eigen wereldje. Door wedstrijden of andere afspraken lukt het me soms niet om bepaalde sessies te zien. Die kijk ik dan terug. En ik wil in de tussentijd helemaal niets weten van de uitslag. Ik houd mijn telefoon dan bewust in m’n zak. Zeker met al die pushberichten tegenwoordig", aldus Bosz.

Overeenkomst Verstappen en PSV

De 62-jarige oefenmeester denkt bij de spannende titelstrijd tussen Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri ook regelmatig terug aan vorig voetbalseizoen. Toen stond hij met nog vijf speelronden te gaan negen punten achter op Ajax. PSV wist toen uiteindelijk toch de schaal te bemachtigen. Ook Verstappen is bezig een riante achterstand goed te maken. Na de Grand Prix van Zandvoort stond hij 104 punten achter de leider in het WK, nu nog maar twaalf punten.

Een breekpunt in de strijd om het wereldkampioenschap is volgens Bosz het uitvallen van zowel Norris als Piastri in de sprintrace van Austin. Hij vergelijkt dit moment met de wedstrijd Feyenoord-PSV van vorig seizoen. De ploeg van Bosz stond toen met 2-0 achter in de rust. "Ajax speelde na ons, thuis tegen NEC, en zou kampioen kunnen worden als wij verloren. Dus ik kan me voorstellen dat zij de warming-up gaan doen, zich voorbereiden op de wedstrijd en misschien nog even vragen hoeveel het bij ons was geworden. Maar wij hadden dus net in de laatste minuut met 2-3 gewonnen."

'Je ruikt de angst bij hen'

Uit zijn eigen ervaring geeft Bosz Verstappen dus een goede kans voor het wereldkampioenschap. "Dat is een mentale tik. En ik kijk ook naar die koppies van Piastri en Norris. Op de een of andere manier ruik je de angst bij hen. Max ruikt dat natuurlijk ook."