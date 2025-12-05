Het bezoek van Kenneth Perez aan het Asito Stadion moest vooral een feestelijk moment zijn voor Hendrie Krüzen. Maar tijdens het uitreiken van de maandprijs liet de succesvolle interim-trainer van Heracles één zin vallen die de discussie rond het bondscoachschap direct nieuw leven inblies: hij zou 'direct ja' zeggen als Peter Bosz Oranje gaat leiden.

Bij Voetbalpraat werd het fragment meteen uitgebreid besproken. RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing sprak zelfs van 'een ontboezeming die een nationale discussie ontketend heeft'. Volgens de journalist zag je aan alles dat Krüzen meer wist dan hij zei. Ook Anco Jansen hoorde méér dan een losse uitspraak: "Die glunderende oogjes… het lijkt alsof er al met de KNVB gesproken is", hint hij op een naderend vertrek van bondscoach Ronald Koeman.

Jansen vond bovendien dat de KNVB zich niet moet laten tegenhouden door gevoeligheden. "Je kunt Koeman toch gewoon mededelen dat je een andere richting op wilt? Waarom zou je dat niet doen? Het kan bijna niet anders dan dat ze bij Bosz zijn uitgekomen."

Hendrie Krüzen valt in de prijzen

Perez was overigens niet alleen in Almelo voor het gesprek: hij kwam Krüzen de prijs voor Rinus Michels Coach van de Maand overhandigen. De 59-jarige interim-trainer leidde Heracles in vijf wedstrijden naar vier zeges en een gelijkspel, een indrukwekkende ommekeer voor een ploeg die onderin bungelde toen Bas Sibum vertrok.

"Het is bijzonder", zei Krüzen bij het in ontvangst nemen van de prijs. "Ik heb met Michels mogen werken, dat maakt zo’n onderscheiding extra speciaal." Toch benadrukt hij dat er geen rigoureuze veranderingen zijn doorgevoerd, nadat hij het stokje van Sibum overnam. "We hadden dezelfde filosofie. Het zat gewoon even tegen. Ik heb hooguit wat details aangepast."

'Ik hoef niet op de voorgrond te staan'

Opvallend genoeg ziet Krüzen zichzelf nog steeds niet als hoofdtrainer. Sterker nog: hij voelt zich prettiger in een rol buiten de spotlights. "Ik ben liever iemand op de achtergrond", zegt hij nuchter. Het past bij zijn karakter, maar maakt zijn uitgesproken wens richting Oranje wél extra interessant.

Die wens is namelijk glashelder: als zijn goede vriend Peter Bosz bondscoach wordt, dan hoeft Krüzen niet lang na te denken. "Dan zeg ik direct ja", herhaalt hij zonder aarzeling. "Het lijkt me een enorme eer om bij het Nederlands elftal te werken."

Speculatie richting bondscoachschap blijft groeien

Of Bosz daadwerkelijk in beeld is bij de KNVB, blijft voorlopig gissen. Krüzen houdt zijn kaarten voor zich. "Daarvoor moet je bij Peter zijn", lacht hij. "Misschien volgende maand." Maar één ding is duidelijk: zijn spontane uitspraak heeft de discussie over de toekomst van Oranje in één klap terug bovenaan de agenda gezet. Komt het bondscoachschap van Koeman na het WK ten einde?

