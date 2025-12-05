Max Verstappen beleeft een opvallend rustige aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi. Terwijl hij bewust tijd met zijn dochtertje doorbracht om de titelspanning van zich af te laten glijden, kookte de rest van de paddock juist van woede over de harde online aanvallen op Kimi Antonelli.

De commotie ontstond na de slotfase van de Grand Prix van Qatar. Antonelli leek hard op weg naar een knappe vierde plaats, maar maakte in de laatste ronde een kleine fout. Daardoor kon Lando Norris hem alsnog passeren en pakte hij zo belangrijke punten. Online ging het daarna volledig mis: duizenden fans beschuldigden de jonge Italiaan ervan dat hij Norris bewust zou hebben doorgelaten, iets waar geen enkel bewijs voor was. De aanvallen liepen zó uit de hand dat Antonelli zijn Instagram tijdelijk verwijderde.

Nog vóór de persconferentie van donderdag liet Verstappen al weten hoe hij over die situatie dacht. De Nederlander tikte begin deze week zijn eigen fans op de vingers. "Op de beelden zie je gewoon dat Kimi overstuur had. Heel simpel", zei hij. "Ik heb direct contact met hem gezocht. Maar wat er daarna op sociale media gebeurt, is een veel groter probleem. Als iemand binnen een team iets zegt, betekent dat nog niet dat je iemand compleet mag afbranden."

George Russell zet de toon in verhitte persconferentie

Tijdens de persconferentie van donderdag sloten meerdere coureurs zich aan bij Verstappens eerdere woorden. George Russell ging daarbij het hardst tekeer. De Brit reageerde zichtbaar kwaad op het online gedrag richting Antonelli. "Dit is echt onacceptabel", zei Russell. "De Red Bull-jongens maakten een fout in hun analyse en boden excuses aan, maar die mensen achter hun toetsenborden hebben geen enkel excuus. Ze moeten echt eens in de spiegel kijken."

Ook Isaac Hadjar nam geen blad voor de mond. De Fransman vond het onbegrijpelijk hoe Antonelli is behandeld. "Je geeft alles tijdens zo’n race en dan krijg je zo’n bak ellende over je heen", zei hij. "De mensen die dit soort dingen roepen zijn idioten. De meesten hebben nog nooit in hun leven een raceauto bestuurd." Hadjar stelde dat coureurs op dit niveau áltijd alles geven en dat insinueren dat iemand bewust een plek weggeeft 'volkomen respectloos' is.

Verstappen zelf blijft opvallend ontspannen

Waar de rest van de paddock op scherp stond, bleef Verstappen zelf opvallend relaxed in aanloop naar de seizoensfinale. "Ik heb tijd met mijn dochter doorgebracht", vertelde hij. "Wat dingen uitgezocht voor GT3 volgend jaar, wat geregeld voor mijn simteam… gewoon redelijk normaal allemaal."

Zijn collega’s pakten het anders aan: Lando Norris dook urenlang in de analyses van de vorige races, terwijl Oscar Piastri vooral ontspanning zocht met een potje padel en zijn marketingverplichtingen.

Titelstrijd bereikt kookpunt

Ondertussen kruipt de titelontknoping steeds dichterbij. Norris begint het weekend als WK-leider met 408 punten. Verstappen volgt op 396 punten en Piastri zit daar weer vlak achter met 392. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag wordt duidelijk wie het beste uit de startblokken komt en wie met het meeste vertrouwen de allesbeslissende kwalificatie in gaat.