Red Bull Racing gaat donderdagavond (een gedeelte van) de nieuwe Formule 1-auto onthullen. Het schijnt dat de monteurs een slimmigheidje hebben gevonden, waardoor Max Verstappen dit seizoen een enorme voorsprong zou kunnen hebben.

Het Laatste Nieuws schrijft dat de F1-bazen nu al een crisismeeting hebben ingepland voor 22 januari, omdat Red Bull en ook Mercedes een enorme extra hebben ontdekt in de motor, waardoor die nog krachtiger wordt. De teams denken dat dat binnen de regels valt, maar daar gaan de bazen zich dus nog over buigen.

Het Belgische medium schrijft in de analyse: 'Natuurlijk ligt de concurrentie daar wakker van. Ferrari, Audi en Honda hebben geen tijd meer om dat nu ook in hun motor te stoppen. Technisch onhaalbaar. En vrezen dat ze het hele seizoen machteloos achter Red Bull en Mercedes zullen rijden. Ze zijn niet alleen. Ook de Amerikaanse bazen van de F1 Group zijn er als de dood voor, dat George Russell (Mercedes) of Verstappen met zijn Red Bull de komende jaren als een haas tussen schildpadden rijden: niet goed voor de spankracht, slecht voor de populariteit van de F1 en dus catastrofaal voor de clubkas.'

Zorgen om een 'riskant huwelijk'

Wordt vervolgd. Ondertussen krijgen de Formule 1-fans donderdagavond de nieuwste Red Bull-bolide te zien. De presentatie is in Detroit, omdat het team van Max Verstappen sinds 2026 samenwerkt met Ford. En juist die combinatie zorgt voor het volgende gerucht, zo vroeg in het seizoen.

F1-verslaggever Arjan Schouten van het AD waarschuwt namelijk dat de toekomst van Verstappen bij Red Bull op het spel staat, als er dingen misgaan in de samenwerkingen met Ford. Hij noemt het een 'riskant huwelijk'.

'Leveren Red Bull en Ford niet meteen, dan staat direct de toekomst van Verstappen op het spel. De viervoudig wereldkampioen beschouwt 2026 als aftastjaar. Kijken hoe de nieuwe reglementen hem bevallen, zien hoe Ford en Red Bull renderen. Werkt het huwelijk niet, dan gaat er ongetwijfeld elders een deur open.'

Eerste testdagen achter gesloten deuren

Van 26 tot en met 30 januari zijn de eerste testdagen in Barcelona. Daar is geen media bij, omdat de teams nog heel veel fouten verwachten te maken. Verstappen zei eerder al dat de auto's vermoedelijk meer in de garage dan op de baan zullen staan. In februari zijn nog twee verschillende testmomenten, allebei in Bahrein. Daar is bijvoorbeeld Viaplay wel bij.