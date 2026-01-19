Max Verstappen zal er heel blij mee zijn: één van de safety cars stopt ermee in de Formule 1. Verstappen noemde de safety car van Aston Martin ooit 'een schildpad'.

Aston Martin stopt met het leveren van de safetycar in de Formule 1. Het Britse automerk heeft het contract met de belangrijkste autosportklasse niet verlengd, meldt Autosport.com. Mercedes is vanaf 2026 de enige leverancier van de auto, die de baan op komt als de race tijdelijk wordt geneutraliseerd.

Aston Martin en Mercedes deelden sinds 2021 de taken voor het leveren van de safetycar, alsmede de medical car. Het zijn sportwagens die een topsnelheid van 300 kilometer per uur kunnen bereiken. Aston Martin bevestigde in een korte verklaring dat de overeenkomst met de Formule 1 is beëindigd, zonder een specifieke reden te noemen. In het verleden klaagden coureurs weleens over de traagheid van de safetycar van Aston Martin. Max Verstappen noemde de auto ooit "een schildpad".

Vaste coureur

Mercedes zal in 2026 naar verluidt een 730 pk sterke auto uit de AMG GT Black Series leveren als safetycar. De Duitser Bernd Maylander is sinds 2000 de vaste coureur van de safetycar.

Nieuw Formule 1-seizoen

Het belooft een zeer interessant Formule 1-seizoen te worden, aangezien er veel regels zijn veranderd rondom de auto's. Volgens de eerste geruchten zouden Red Bull en Mercedes heel goed uit de verf komen, omdat zij een bepaald snufje hebben gevonden voor in de motor. Van 26 tot en met 30 januari zijn de eerste testdagen in Barcelona. Dan wordt er meer duidelijk over de snelheid van de teams in 2026.

Het duurt vervolgens nog even voordat de eerste grand prix wordt verreden. Er zijn in februari nog twee verschillende testmomenten in Bahrein, waarna op zondag 8 maart de Grand Prix van Australië op het programma staat.