LIVE Formule 1 GP Emilia-Romagna 2024 | Eerste pitstop Max Verstappen, Norris baalt van zijn stop

De Grand Prix van Emilia-Romagna 2024 is begonnen. Gaat Max Verstappen weer in Imola winnen of gaat Lando Norris of een andere concurrent hem dwarszitten? Je leest het in dit liveblog.

Verstappen heeft zijn eerste pitstop gehad en ook na de serie pitstops blijft hij zijn voorsprong uitbouwen. Norris ging voor hem en daarna de Ferrari-coureur Charles Leclerc en Carlos Sainz. Oscar Piastri is aan het gassen en heeft voordeel uit de pitstops gehaald. De Italiaan is Sainz voorbijgegaan voor de vierde plaats en heeft de snelste rondetijd te pakken.

Lando Norris ging van de toppers als eerste de pits in. De McLaren-rijder strijdt met die van Ferrari om de plek achter Verstappen. Norris hoopte voor de snelle Sergio Pérez te komen, maar moest de Red Bull-coureur nipt voorrang geven.

LAP 21/63



Liveblog GP Emilia-Romagna 2024

Verstappen gaat comfortabel aan de leiding en heeft ook de snelste rondetijd op zijn naam. De voorsprong op de concurrentie loopt snel op.

LAP 6/63



Als we naar de start kijken zien we geen veranderingen in de top zeven. Lewis Hamilton klom daarna als eerste een plekje en rijdt nu op de zevende plaats.

We zijn vertrokken op Imola. Max Verstappen en Lando Norris waren geweldig weg, maar Verstappen kon Norris in de beginfase achter zich houden. In de eerste bocht liep hij al uit op Norris en moest de Belg van McLaren zelfs zijn tweede plaats bijna aan Charles Leclerc laten.

De Formule 1-coureurs gaan de strijd aan in Imola voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Vorig seizoen werd de race in Italië afgelast wegens noodweer.

De Grand Prix Emilia-Romagna werd in 2020 toegevoegd aan het Formule 1 seizoen als vervanging van de GP van Shanghai. Wegens de coronapandemie kon de race in China niet plaats vinden. Dit seizoen keerde de F1 terug in Shanghai, maar ook in Imola wordt dit jaar een GP gehouden.

Lewis Hamilton won de GP van Emilia-Romagna in 2020, waarna Verstappen twee keer de eerste plaats bemachtigde in 2021 en 2022. In dat laatste jaar won Verstappen ook de sprintrace. Vorig jaar werd de race afgelast, omdat het circuit onder water stond na noodweer.

Het circuit van Imola

Het circuit van Imola, eigenlijk het Autodromo Enzo e Dino Ferrari heeft een rijke Formule 1-historie. Met name het gitzwarte weekend in 1994 met twee dodelijke ongevallen van Roland Ratzenberger en Ayrton Senna staat in het geheugen gegrift. Hierna werd het circuit aangepast om de veiligheid beter te kunnen garanderen.

Het circuit heeft een lengte van 4,909 kilometer. De GP bestaat uit 63 rondes waardoor de race een totale lengte heeft van 309.409 kilometer. In 2020 reed Lewis Hamilton de snelste ronde ooit op het circuit van Imola met een tijd van 1:32.238.

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari © Formula1.com

Programma GP Italië 2024

In het schema hieronder zie je het complete programma voor de GP in Italië.

vrijdag 17 mei 13.30 uur Vrije training 1 17.00 uur Vrije training 2 zaterdag 18 mei 12.30 uur Vrije training 3 16.00 uur Kwalificatie zondag 19 mei 15.00 uur Race

Max Verstappen

Verstappen kent weer een fantastisch seizoen, maar niet zo oppermachtig als in de voorgaande twee jaren. Zo won Lando Norris - die zijn eerste zege pakte - de vorige race op snelheid van de Nederlander. Na een safetycarmoment was Norris niet te achterhalen voor de Red Bull-coureur.

Desondanks won Verstappen, die de afgelopen drie seizoenen wereldkampioen werd, al wel vier van de zes races dit seizoen. Ook voor komend weekend is hij weer de favoriet, al krijgt hij nu dus wel concurrentie van McLaren (en Ferrari).