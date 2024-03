Formule 1-kalender 2024 | Max Verstappen opnieuw op zaterdag in actie

Wie naar de kalender van het nieuwe Formule 1-seizoen kijkt, ziet bij de eerste twee races iets bijzonders: Max Verstappen rijdt niet op zondag, maar op zaterdag! In dit artikel leggen we uit waarom dat is en zie je de hele kalender voor de Formule 1-races in 2024.

De eerste race van het nieuwe seizoen in de Formule 1 was in Bahrein. Max Verstappen werd daar na een dominante race eerste, voor teamgenoot Sergio Pérez. Een één-tweetje voor Red Bull dus. En dat op een zaterdag, terwijl races normaal gesproken op zondag worden verreden.

Waarom races op zaterdag?

Waarom? Dat heeft eigenlijk alles te maken met de race die over een week is, in Saoedi-Arabië. Omdat de Ramadan (voor moslims een heilig feest) op zondag 10 maart begint, is de race dat weekend verplaatst naar zaterdag 9 maart. En omdat volgens de Formule 1-regels er zeven dagen tussen een race moeten zitten, was de GP van Bahrein ook naar de zaterdag verplaatst.

Nieuwe wereldtitel voor Max Verstappen?

Verstappen begon het seizoen natuurlijk als titelfavoriet. De 26-jarige won vorig jaar zijn derde wereldtitel. En hoe. Verstappen had 290 punten voorsprong op teamgenoot Checo Pérez. Lewis Hamilton eindigde maar liefst 341 punten achter Verstappen, die ook al na de sprintrace bij de Grand Prix van Qatar wereldkampioen werd. Pakt hij dit jaar zijn vierde wereldtitel?

Vanaf race 3 weer op zondag

Vanaf race 3, in Australië, wordt er wel weer 'gewoon' op zondag geracet. Het circuit in Melbourne is van 22 tot en met 24 maart gastheer voor Max Verstappen en zijn collega-coureurs. Pas in het weekend van 24 en 25 augustus komt Nederland aan de beurt. Het is dan de eerste race na de zomerstop, die op 28 juli na de race in België, begint.

Zes sprintweekenden

Zoals je in de kalender hieronder ziet, heeft de organisatie van de Formule 1 liefst zes weekenden uitgekozen voor de sprintweekenden. Daarin zijn er eigenlijk een soort van twee races en dus ook twee kwalificaties. Tijdens de GP-weekenden van China, Miami, Oostenrijk, Austin, Brazilië en Qatar zijn de bijzondere Formule 1-weekenden. De organisatie van de Formule 1 heeft flink wat wijzigingen doorgevoerd in de sprintweekenden.

Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez met al hun prijzen van 2023. Wordt 2024 weer zo'n dominant jaar? Max Verstappen en Sergio Perez van Red Bull Racing

Formule 1-kalender 2024

Check hieronder de kalender voor alle 24 Formule 1-races in 2024: