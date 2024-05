Formule 1 | GP Monaco 2024: dit is hoe laat Max Verstappen in actie komt

De Grand Prix van Monaco is een echte klassieker. Sinds 1955 is de race een vast onderdeel op de Formule 1-kalender. Lees hier alles over het circuit en het programma van 2024.

De Grand Prix van Monaco is misschien wel de belangrijkste race van het jaar. Het is een van de Grands Prix die al sinds het ontstaan van het wereldkampioenschap Formule 1 op de kalender staat. Het is een van de klassiekers, samen met andere legendarische circuits zoals Monza en Spa.

Op het stratencircuit van Monaco is het lastig om in te halen. Daarom is de kwalificatie zo enorm belangrijk. Vorig seizoen was de top drie in de einduitslag hetzelfde als de eerste drie startposities. Max Verstappen startte op pole position en won de GP, gevolgd door Fernando Alonso en Esteban Ocon. Voor Monegask Charles Leclerc is de GP van Monaco een thuiswedstrijd. Vorig jaar kwam hij als zesde over de finish.

Formule 1-kalender 2024 | Max Verstappen opnieuw op zaterdag in actie Wie naar de kalender van het nieuwe Formule 1-seizoen kijkt, ziet bij de eerste twee races iets bijzonders: Max Verstappen rijdt niet op zondag, maar op zaterdag! In dit artikel leggen we uit waarom dat is en zie je de hele kalender voor de Formule 1-races in 2024.

Het circuit van Monaco

Zoals gezegd is het circuit van Monaco een stratencircuit met weinig ruimte om in te halen. Tijdens de GP van 2003 werd er zelfs geen één poging tot inhalen gedaan. Oud-coureur (en schoonvader van Verstappen) Nelson Piquet omschreef rijden in Monaco ooit als "fietsen in de woonkamer".

De GP van Monaco bestaat uit 78 rondes met een lengte van 3,337 kilometer. In totaal wordt er een afstand van 260.286 kilometer afgelegd. In 2021 reed Lewis Hamilton de snelste ronde ooit op het circuit met een tijd van 1:12.909.

Het circuit van Monaco © Formula1.com

Programma GP Monaco 2024

Het raceweekend start op 24 mei 2024. In het schema hieronder zie je het complete programma voor de GP van Monaco.