Lewis Hamilton kan terugkijken op een bijzonder geslaagd weekend. De zevenvoudig wereldkampioen pakte in Shanghai zijn eerste podium in een Grand Prix namens Ferrari en zag later op de dag ook nog een project waar hij nauw bij betrokken was in de prijzen vallen in Hollywood.

De 41-jarige Brit eindigde tijdens de Grand Prix van China knap als derde na een intens duel met teamgenoot Charles Leclerc. Daarmee boekte Hamilton een belangrijk resultaat in zijn tweede seizoen bij Ferrari, waarin hij weer voor overwinningen wil strijden. De start van het jaar belooft in ieder geval veel goeds na een teleurstellend debuutseizoen.

Oscar

Enkele uren later volgde er opnieuw goed nieuws voor de zevenvoudig wereldkampioen. In Los Angeles won de Formule 1-film F1: The Movie, waarbij Hamilton als producent en adviseur betrokken was, een Oscar voor beste geluid. Tijdens de uitreiking werd zijn naam zelfs genoemd in het dankwoord.

De film van regisseur Joseph Kosinski groeide sinds de releease in 2025 uit tot een wereldwijd succes. Met hoofdrollen voor Brad Pitt en Damson Idris wist het project zowel commercieel als kritisch te overtuigen. Wereldwijd bracht de actiefilm over de koningsklasse van de autosport meer dan 725 miljoen euro op en werd het de succesvolste motorsportfilm ooit.

De productie kreeg in totaal vier Oscarnominaties, maar greep mis in de categorieën beste film, montage en visuele effecten. De prijs voor beste geluid bleek uiteindelijk de kroon op het werk van het team achter de film,, dat zich sterk richtte op het realistisch vastleggen van de intensiteit van Formule 1-races.

Lewis Hamilton ontbreekt op de rode loper

Hamilton zelf was niet aanwezig bij de ceremonie. Door zijn raceverplichtingen in China moest de Brit de rode loper aan zich voorbij laten gaan, ondanks dat de film waarbij hij als producent betrokken was meerdere nominaties had. "Ik ben nog nooit bij de Oscars geweest. Het zou fantastisch zijn geweest om het live mee te maken en mensen uit de filmwereld te ontmoeten", liet hij eerder al weten.

Ook zijn vriendin Kim Kardashian ontbrak daardoor aan zijn zijde in Los Angeles. De realityster wordt de laatste maanden geregeld met Hamilton in verband gebracht, maar het stel houdt hun relatie grotendeels buiten de schijnwerpers. Hoewel Kardashian wel vaker opduikt bij grote evenementen rond de Oscars, bleef een gezamenlijke verschijning dit keer dus uit door het drukke raceschema van de Formule 1-coureur.

Formule 1

Het gemiste Hollywood-moment zal Hamilton echter weinig deren. De Brit is het nieuwe Formule 1-seizoen namelijk sterk begonnen en liet met zijn podiumplaats in China zien dat hij opnieuw kan meedoen om de voorste posities. Na een lastig eerste jaar bij Ferrari lijkt de zevenvoudig wereldkampioen zijn draai steeds beter te vinden. Al moet hij wel zien af te rekenen met de dominante Mercedessen, die de eerste twee races overtuigend wonnen.

De volgende kans om zijn goede vorm door te zetten dient zich snel aan. Over twee weken staat de Grand Prix van Japan op het programma. Daarna ligt het Formule 1-seizoen tijdelijk stil, omdat er door de onrust in het Midden-Oosten enkele races van de kalender zijn geschrapt.