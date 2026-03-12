Ferrari wil een nieuw technisch snufje gebruiken in de jacht op Mercedes. Tijdens de vrije training in Shanghai wil de rode renstal voor het eerst gaan rijden met de nieuwe en unieke achtervleugel. Lewis Hamilton denkt echter dat 'er geen directe opvallende voordelen zijn'.

Eerder meldde de Britse Ferrari-coureur nog dat het de bedoeling was om pas later in het seizoen te gaan rijden met de door de media tot Macarena-achtervleugel gedoopte noviteit. Het bovenste deel van de vleugel kan 180 graden draaien, wat het uniek maakt.

Verbetering

"Het is goed om te zien dat het team vecht, de grenzen opzoekt en overuren maakt in de fabriek om met verbeteringen te komen. Dat is waar de sport om draait", aldus de Engelsman, die zevenvoudig wereldkampioen is.

Hamilton ging niet verder in op de voordelen van de vleugel en zei dat hij niet veel verschil had gezien tijdens de testen. De Brit won vorig jaar de sprintrace van de GP van China. Dat was de laatste zege van Ferrari. Met het nieuwe snufje hoopt de Italiaanse renstal om het gat met concurrent Mercedes verder te dichten.

Nieuwe regels

Door de nieuwe regelgeving in de koningsklasse van de autosport, waar al zeer veel kritiek op kwam van onder meer Max Verstappen, is er meer mogelijk. Eerder kwamen er nog vragen op of de achtervleugel überhaupt was toegestaan en binnen de reglementen viel. Volgens kenners moet de nieuwe achtervleugel Ferrari een voordeel geven met de luchtweerstand en neerwaartse druk. Dat zou een miniem voordeel kunnen opleveren.

'Geen directe voordelen'

Desondanks tempert Hamilton de verwachtingen. “Ik denk niet dat er direct opvallende voordelen zijn. We hebben een volledige testdag met deze vleugel gereden, dus we hebben alle data verzameld die we nodig hadden”, aldus de 41-jarige Brit. "Het voelt eigenlijk hetzelfde als voorheen. We zien het alleen in de spiegel bewegen, dus ik ben benieuwd wat het hier op het circuit gaat doen.”

Grand Prix China

De hoop van Ferrari is om dichter bij Mercedes te komen. De Britse renstal pakte de winst met George Russell en de tweede plek met teamgenoot Kimi Antonelli. De Italianen namen plek drie en vier in, met Hamilton net buiten het podium achter Charles Leclerc. Bij de Grote Prijs van China in Shanghai hoopt de ploeg eindelijk weer eens te winnen. Wellicht dat de Macarena-vleugel daar een steentje aan kan bijdragen.