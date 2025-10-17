Formule 1-steward Tim Mayer heeft hard uitgehaald naar de FIA. Hij deed een gooi naar het voorzitterschap van de internationale autosportfederatie. Maar volgens hem is er geen mogelijkheid om de verkiezing te winnen van de huidige voorzitter.

De Amerikaan heeft vrijdag dan ook zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de internationale autosportfederatie ingetrokken. Volgens hem maken de statuten van de FIA het voor iedereen onmogelijk om de zittende voorzitter Mohammed Ben Sulayem uit te dagen.

"Het is de illusie van democratie", zei de voormalige steward tegen verslaggevers in Austin, waar dit weekend de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de Formule 1 wordt gehouden.

Mayer lichtte toe dat de statuten voorschrijven dat een kandidaat alleen kan meedoen aan de verkiezingen als hij of zij een lijst inlevert met vicevoorzitters uit alle werelddelen. Het betreft personen die verkiesbaar zijn voor de motorsportraad van de FIA.

'Geen democratisch proces'

"In Zuid-Amerika is er slechts één persoon beschikbaar en in Afrika zijn het er twee. Alle drie hebben ze directe banden met de zittende president. Het resultaat is simpel", aldus Mayer. "Niemand anders dan de zittende voorzitter kan zich kandidaat stellen binnen het FIA-systeem."

"Dit is geen democratisch proces", concludeert de 59-jarige. "Het betekent dat er dit keer geen debat zal zijn over de verschillende ideeën, geen vergelijking van visies, geen onderzoek naar leiderschap."

De verkiezingen staan gepland voor 12 december in Oezbekistan. Ben Sulayem, afkomstig uit Dubai, werd in 2021 gekozen tot voorzitter van de FIA. Hij volgde de Fransman Jean Todt op.