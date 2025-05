Lando Norris bijt van zich af nu duel met Max Verstappen: 'Het is crashen of je haalt hem niet in'

Lando Norris had zondag in Miami misschien wel de snelste auto, maar door een mislukte aanval op Max Verstappen in de openingsfase gooide hij zijn kansen op de overwinning vroegtijdig weg. De Brit schoot rechtdoor in bocht 2 en viel terug naar de zesde plaats. Ondanks dat wist hij zich nog knap terug te vechten naar de tweede plaats, achter zijn teamgenoot Oscar Piastri, al overheerste na afloop vooral het gesprek over zijn duel met Verstappen.

Volgens Norris was zijn poging om Verstappen in de tweede bocht te verschalken voor de leiding in de wedstrijd het risico waard. "Het was een mooi duel met Max, zoals altijd", zei hij na afloop. "Ik betaalde er wel de prijs voor, maar dat hoort erbij. Wat kan ik zeggen? Als ik hem niet aanval, wordt er gemopperd. Als ik het wel doe, krijg ik ook kritiek. Ik kan het nooit goed doen."

'Vandaag betaalde ik de prijs voor mijn foutje'

De McLaren-coureur was duidelijk gefrustreerd over de terugkerende kritiek. "Als je met Max vecht, eindig je óf in een crash, óf je komt er niet langs. Zo simpel is het", aldus Norris. "Als je de inhaalactie goed voorbereidt en hem in de juiste positie dwingt, dan lukt het wel. Vandaag betaalde ik de prijs voor mijn foutje, maar ik ben blij met de tweede plaats."

Teambaas Andrea Stella vond dat zijn coureur beter had moeten wachten. "In de eerste ronde was het verstandiger geweest als Lando gas had teruggenomen", zei de Italiaan. "We hadden een fantastisch racetempo en zouden Max later in de race sowieso hebben gepakt." Stella prees de beslissing om na de inhaalactie buiten de baan de plek aan Verstappen terug te geven. "Hij ging buiten de baanlimieten, dus het teruggeven van de positie was terecht. Daarmee voorkwamen we een straf."

Lando Norris niet euforisch, McLaren wel dominant

Ondanks alles hield Norris na afloop vast aan de positieve punten van dit weekend. "Ik kan niet zeggen dat ik euforisch ben, maar het team heeft geweldig werk geleverd. Snelle pitstops, fantastisch tempo, we waren veruit de snelste. Oscar reed vandaag bijzonder sterk en de auto voelde goed aan."

Voor Norris smaakte het resultaat wellicht wat zuur, maar voor McLaren betekende het opnieuw een overtuigend machtsvertoon. Met Piastri als winnaar en Norris op P2 boekte het team een loepzuivere 1-2, waarmee het zijn dominante vorm onderstreepte. Het gat naar de nummer drie, George Russell, bedroeg liefst 35 seconden. Zelfs een protest van Red Bull kon daar niets aan veranderen: Russell hield zijn podiumplek, Verstappen bleef vierde.