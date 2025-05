Formule 1-team duidelijk over mogelijke komst 'fenomenale' Max Verstappen: 'Een simpele afweging'

Adrian Newey, technisch directeur en mede-eigenaar van Formule 1-team Aston Martin, heeft zich duidelijk uitgesproken over het aantrekken van Red Bull-coureur Max Verstappen. Volgens hem is de visie van de Nederlander helder.

De twee werkten lang samen bij Red Bull, maar of het tot een hereniging komt is de vraag. Newey vreest dat Aston Martin 'niet goed genoeg is' voor de viervoudig wereldkampioen. Hij sprak zich er over uit tijdens het raceweekend voor de Grand Prix van Monaco.

Max Verstappen maakt slim gebruik van populariteit schuilnaam Franz Hermann: 'Ga eens kijken!' Max Verstappen zit buiten zijn leven als Formule 1-coureur niet stil. De Nederlander streamt simraces en heeft zijn eigen GT3-team. Maar er is nog iets anders waarmee Verstappen de laatste weken in de spotlights staat: zijn schuilnaam Franz Hermann.

'Simpele afweging'

"Max is duidelijk een fenomenaal talent en superieur in de competitie", zegt Newey. Voor de Nederlander zal de keuze voor een overstap naar een ander team makkelijk zijn volgens de auto-ontwerper. "Het is een simpele afweging."

"In dit geval zal hij kiezen voor het team dat de snelste auto kan maken", vervolgt hij. "Dus dat moeten we eerst doen, als we hem ooit willen aantrekken." Of dat komend seizoen gaat lukken? "Ik heb absoluut geen idee", aldus Newey.

Vloekende Max Verstappen heeft er genoeg van in 'gevaarlijk' Monaco: 'Voor mij is dat onacceptabel' Max Verstappen heeft zijn race-engineer Gianpiero Lambiase in duidelijke woorden laten weten wat hij van al het verkeer bij de Grand Prix van Monaco vindt. Tijdens de tweede vrije training bliepte Verstappen er op los.

Hij zou een hereniging met Verstappen wel mooi vinden. "Maar het heeft geen zin om te blijven dromen." De huidige coureurs van Atson Martin, Lance Stroll en Fernando Alonso, staan respectievelijk tiende en zeventiende in de WK-stand. Alonso verdiende nog geen enkel punt in het wereldkampioenschap.

1 miljard pond

Er gaan al lange tijd geruchten dat Aston Martin liefst 1 miljard pond over zou hebben om Verstappen binnen te halen. Het is algemeen bekend dat Verstappen een goede relatie had met Newey in zijn tijd bij Red Bull Racing. Een eventuele transfer naar Aston Martin is dus ook een weerziens met de technische man die hem zijn vier wereldtitels opbracht.