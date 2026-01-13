Alpine heeft aan het begin van 2026 nog een flinke knoop doorgehakt: het Formule 1-team gaat niet verder met Jack Doohan. De twee zijn in goed overleg uit elkaar gegaan.

Doohan, de zoon van vijfvoudig wereldkampioen motorracen Mick Doohan, begon vorig seizoen als wedstrijdrijder bij Alpine naast Pierre Gasly. Na zes grands prix besloot de teamleiding hem te vervangen. De Argentijn Franco Colapinto nam zijn plek over. Doohan bleef de rest van het jaar bij het team als test- en reserverijder.

Doohan wist geen enkele keer in de punten te rijden, maar dat lukte zijn Argentijnse opvolger in achttien beurten in 2025 ook niet. Omdat Colapinto in Nederland als elfde finishte, eindigt hij wel boven Doohan in het kampioenschap: 20e om 21e. Het is nog niet bekend wat de Australiër nu gaat doen.

Nieuwe seizoen bijna van start

Het nieuwe Formule 1-seizoen komt ondertussen steeds dichterbij. Zo maakt Red Bull Racing, het team van Max Verstappen, op 15 januari al bekend hoe de nieuwe auto eruit komt te zien. Omdat er voor 2026 heel veel regels zijn veranderd, zijn er op liefst drie momenten testdagen om de auto onder de knie te krijgen.

Het eerste moment is op 26 januari (tot en met 30 januari) in Barcelona. Daarnaast staan er nog twee verschillende testsessies op het programma in Bahrein. De eerste race van het seizoen is op 8 maart: de Grand Prix van Australië begint dan al om 5 uur Nederlandse tijd.

Max Verstappen

Verstappen zal in ieder geval uitgerust toe leven naar het nieuwe seizoen. Hoewel hij zelf weinig privébeelden deelt op sociale media, doet zijn vriendin Kelly Piquet dat wel. Het gezin bivakkeert momenteel in Brazilië, het thuisland van Piquet. Viervoudig wereldkampioen Verstappen poseerde daar onder andere met een voetbalshirtje van Brazilië.